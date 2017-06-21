"КП" посчитала, что выгоднее - бойлер или горячее водоснабжение

21.06.2017 13:40

Для того, чтобы произвести корректный расчет нужно учесть ряд факторов. Сейчас многие горожане задумались над тем, что выгоднее – горячая вода от облэнерго или же свой собственный бойлер. Мы решили провести приблизительные рассчеты.

Для того, чтобы посчитать, что выгоднее для семейного бюджета – бойлер или централизованная горячая вода, нужно знать достаточно много параметров. Начиная от того, греете вы холодную воду летом или зимой, ведь зимой ее температура опускается до 7-10 градусов по цельсию, а летом в жару может подниматься до 22-24 градусов. Второй важный момент – какой температуры горячая вода от облэнерго доходит к вам в квартиру, долго ли ее приходится сливать, чтобы она стала горячей.

По нормам температура горячей воды в кране должны быть не меньше 50, но часто вода пока добегает до потребителя остывает до 35-40 градусов. Еще один важный момент – по какому тарифу вы греете воду. Если есть возможность, включать бойлер только на ночь, когда электричество в два раза дешевле, а потом расходовать ее целый день, то вы скорее всего выиграете, если будете греть по дневному тарифу, то проиграете. И наконец, еще один немаловажный момент – каковы теплопотери самого бойлера.

Начнем с теплопотерь. Большинство владельцев бойлеров, которые интересовались, тем сколько электричества уходит на поддержание заданной температуры в нагревательном баке на 50-80 литров, говорят о 1-1,2КВт*ч в сутки. Производители эти параметры не указывают, поэтому тут приходится полагаться на мнение людей в интернете. То есть, даже если вы не пользуетесь бойлером, то ежедневно он будет тратить на догрев воды 1 КВт*ч энергии. Эксперты говорят, что зимой эта энергия не пропадает, а греет вашу квартиру, но учитывать это имеет смысл только если у вас есть индивидуальный теплосчетчик.

Теперь давайте посчитаем, сколько стоит в среднем нагреть кубометр воды. Итак, зимой у нас холодная вода имеет температуру 10 градусов, а летом – 20. Предположим, что расход у нас равномерный и мы можем взять среднеарифметическую температуру холодной воды на уровне 15 градусов. Что касается горячей воды из крана, то предположим, что ее температура -50 градусов, как и полагается по нормативам. Тогда нашу холодную воду нужно нагревать круглый год на 35 градусов, чтобы в итоге получилась стандартная горячая вода.

На нагрев одного кубометра воды на 1 градус по цельсию нужно потратить около 1.1631 кВт*ч энергии. Но, чтобы не возиться с формулами, можно воспользоваться специальными сайтами, которые произведут расчет за вас. В сети есть множество калькуляторов, которые позволяют посчитать, какое количество электричества нужно для этого, чтобы нагреть кубометр воды на нужную нам температуру. Подставляем туда данные и получаем, что нагрев кубометра воды на 35 градусов требует почти 41 Квт*ч электричества.

Теперь представим, что за месяц вы тратите 5 кубометров горячей воды. Если вы захотите заменить их на бойлер, то потратите 41Квт*чх5=205 Квт*ч на нагрев и еще 30 Квт*ч в качестве потерь. Итого, за месяц уйдет 235 Квт*ч электричества.

Дальше посчитаем на примере Киева. В столице кубометр холодной воды стоит около 16 грн, а кубометр горячей – около 90 грн. Разница в цене 74 грн. На наших пяти кубометрах из примера разница по оплате холодной и горячей воды будет составлять 370 грн.

Переходим к электричеству, необходимому для нагрева такого объема. Если вы греет воду по обычному дневному тарифу, то потратите на это 235х1.68=395 грн. Это дороже на 25 грн, чем брать воду из трубы центрального водоснабжения. Однако, если вы будете ее греть по ночному тарифу, то потратите всего 212 грн, что существенно меньше нашей разницы в 370 грн. Экономия составит 158 грн в месяц.

Но это счет только за электричество и воду. Нужно учесть, что сам бойлер стоит от 1700 грн. и служит в среднем 5 лет. То есть ежемесячные расходы на него составят еще 28 грн.

Так же, как минимум 1000 гривен вы потратите на запчасти (шланги, кронштейны, клапаны) и услуги по его установке. Предположим, что эти затраты будут отбиваться те же 5 лет, ведь, для того, чтобы заменить вышедший из строя бойлер тоже придется вызывать мастеров. Итого имеем еще около 17 гривен ежемесячных расходов.

Произведя несложные математические действия получаем, что исключительно при ночном тарифе разница в вашу пользу будет около 113 грн в месяц, а при использовании дневного тарифа, вы переплатите 60 грн в месяц.

Источник kp.ua