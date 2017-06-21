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Летнее солнцестояние: что нужно делать в этот день
Сегодняшний день – 21 июня – является днем летнего солнцестояния. Это означает, что сегодня будет самый длинный день и самая короткая ночь в году.
Что нужно делать в день летнего солнцестояния:
·Приветствовать Солнце: день нужно начать с упражнений из йоги или просто сделать зарядку.
·Выпить солнечный чай: возьмите ваш любимый чай, воду, мед и на время заваривания поставьте его на солнечный свет. Лучше всего сделать это на природе, например, в саду.
·Надеть солнечные вещи: любую одежду желтого, красного или оранжевого цветов, золотое украшение или просто яркий аксессуар.
·Займитесь творчеством. Сегодня можно получить вдохновение на долгое время. Главное помните, что вы должны творить исключительно ради собственного удовольствия.
·Летнее солнцестояние отлично подходит для освобождения от негативных чувств и установок.
·Постарайтесь сегодня провести побольше времени на природе. Как минимум, хотя бы полчаса погуляйте по ближайшему парку.
·Сегодня можно пройти ритуал очищения огнем, для чего подойдет даже свеча. Возьмите свечу желтого цвета, поставьте ее на пол и подожгите. Постарайтесь сделать так, чтобы в это время вас никто не побеспокоил, отключите телефон. Сядьте поудобнее на пол перед свечей, закройте глаза и представьте большое и яркое Солнце. Откройте глаза и перенесите этот образ на пламя свечи. Теперь "бросьте" в этот огонь все то, что вас тяготит, весь негатив. Затем просто посидите, медитируя на пламя свечи, сколько хочется.
По материалам: kp.ua
Теги: Украина, Донбасс, йога, медитация, очищение, солнцестояние
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