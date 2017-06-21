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На оккупированном Донбассе у населения появилась новая проблема
21.06.2017 12:10
Эксперты рассказали, как боевики пытаются выйти из ситуации. В так называемой "ЛНР" фиксируется рост недовольства населения низким уровнем обеспечения, даже по сравнению с т.н. "ДНР". Об этом сообщает группа экспертов "Информационное сопротивление".
По их данным, одной из главных претензий стали систематические проблемы с поставками дизельного топлива и бензина, возникшие с начала года в оккупированных районах Луганской области.
"В связи с этим, главари т.н. "ЛНР" планируют провести ряд мероприятий, направленных на снижение социальной напряженности среди населения, в первую очередь – "реанимацию" предприятий тяжелой промышленности", – добавили в ИС.
Теги: Донбасс, промышленность, ДНР, ЛНР, боевики, горючее
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