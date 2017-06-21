- Украинцев готовят к доллару за 30 грн, но может быть еще хуже20:25
- "Окупант не тільки на сході. Він - в голові. Війна? Декомунізація? Ні, не чули": На Одещині школярам видали підручники з Леніним та комуністичною символікою19:56
- В Киевской области ребенок совершил суицид17:51
- Гордон: В США рассматривается план, по которому Крым остается за Россией, а Донбасс – за Украиной17:25
- Опрос показал, что почти половина украинцев не собираются оформлять биометрические паспорта17:05
- Одноклассники нашли способ обхода блокировки16:10
- Навіть не 50 на 50... Як жителі Донбасу ставляться до українських воїнам 15:46
- Реформа полиции по-украински: крышевание, шантажи, вымогательства!14:18
- "КП" посчитала, что выгоднее - бойлер или горячее водоснабжение13:40
- Летнее солнцестояние: что нужно делать в этот день13:20
Одноклассники нашли способ обхода блокировки
Мобильное приложение обходит блокировку провайдеров. Запрещенная соцсеть Одноклассники придумала, как обойти запрет на блокировку в Украине. Разработчики обновили мобильное приложение, которое обходит запрет, сообщает УНИАН со ссылкой на пресс-службу соцсети.
"Вы снова можете без ограничений общаться в Одноклассниках со своими родными и близкими. Это возможно с помощью официальных мобильных приложений ОК для iPhone и Android", - говорится в сообщении.
Отмечается, что украицы благодаря последнему обновлению приложений снова могут заходить в Одноклассники и пользоваться всеми сервисами социальной сети.
"Установите приложение ОК на свой смартфон, либо обновите приложение до последней версии в том случае, если оно у вас уже установлено", - рассказали в Одноклассниках.
Сообщается, что последнюю версию приложения можно скачать в официальных магазинах приложений AppStore и Google Play.
Напомним, Порошенко ввел в действие решение СНБО по блокированию сайтов.
Теги: Украина, Донбасс, Одноклассники.ру, смартфон, провайдер, сайт, блокирование
- В Mail.ru рассказали пользователям, как обходить блокировку
- В Украине с 23 октября начнется старт продаж смартфона-флагмана от Apple
- Кабмину указали на дверь
- Осуществление провайдерами блокировки попавших под санкции сайтов на данный момент невозможно
- В "Русском блоке" не понимают, почему их пытаются запретить (ВИДЕО)
- Сайт LiveJournal станет быстрее
- Мариупольские пенсионеры массово покупают автобусные туры в Европу. ВИДЕО19:30
- В Донецке боевики проводят облавы19:01
- К ЧЕМУ ПРИВЕДЕТ ИЗМЕНЕНИЕ СТАТУСА АТО НА ДОНБАССЕ18:40
- Некуда бежать: Кремль серьезно "наехал" на Захарченко18:14
- Главари ОРДЛО считают новые санкции США актом признания "республик"16:45
- Навіть не 50 на 50... Як жителі Донбасу ставляться до українських воїнам 15:46
- Полторак: В зоне АТО находятся 34 тыс. бойцов ВСУ, в этом году погибли около 120 военнослужащих15:29
- Между боевиками и российскими военными на Донбассе вспыхивают стычки14:00
- На оккупированном Донбассе у населения появилась новая проблема12:10
- Ситуация на КПВВ Донбасса: утренний мониторинг11:30
- Украинцев готовят к доллару за 30 грн, но может быть еще хуже20:25
- "Окупант не тільки на сході. Він - в голові. Війна? Декомунізація? Ні, не чули": На Одещині школярам видали підручники з Леніним та комуністичною символікою19:56
- Мариупольские пенсионеры массово покупают автобусные туры в Европу. ВИДЕО19:30
- В Донецке боевики проводят облавы19:01
- К ЧЕМУ ПРИВЕДЕТ ИЗМЕНЕНИЕ СТАТУСА АТО НА ДОНБАССЕ18:40
- Некуда бежать: Кремль серьезно "наехал" на Захарченко18:14
- В Киевской области ребенок совершил суицид17:51
- Гордон: В США рассматривается план, по которому Крым остается за Россией, а Донбасс – за Украиной17:25
- Опрос показал, что почти половина украинцев не собираются оформлять биометрические паспорта17:05
- Главари ОРДЛО считают новые санкции США актом признания "республик"16:45
- От давления могут «лопнуть сосуды». Есть средство снизить риск инсульта втрое…14:50
- Реформа полиции по-украински: крышевание, шантажи, вымогательства!14:18
- Названы самые вредные продукты для здоровья сосудов15:00
- Это масло вызывает рак и запрещено во всей Европе! А у нас оно на всех полках магазинов!09:26
- Как навсегда забыть о болезнях08:56
- Мариуполь. Слепая зона 08:40
- Это нельзя есть. Последствия могут быть страшные07:36
- «Женщин не жалко»: пост Дмитрия Нагиева, взорвавший интернет 06:56
- Спорт в жару: полезные советы, чтоб не наделать ошибок19:12
- Вот как измена повлияет на ваше тело18:34
- “Мы возвращаемся в Украину!”: Такой паники я в Донецке никогда ранее не видел — местный житель
- Это масло вызывает рак и запрещено во всей Европе! А у нас оно на всех полках магазинов!
- Донбасс будут брать штурмом: стали известны примерные даты
- Политолог: Трамп наслаждался, публично «опуская» Порошенко
- На Банковой придумали как начислять пенсии жителям оккупированного Крыма и Донбасса
- Закопайте ее где-нибудь: боевики отказались забирать труп своей снайперши. ВИДЕО
- Эксперт: смысл визита Порошенко в США покажет встреча его в аэропорту
- Трамп уничтожит авиацию Путина в Сирии за несколько часов: Стрелков разгромил "кривляющихся шутов" Москвы
- Сколько стоят автомобили с номерами ОРДЛО
- ВСУ постоянно продвигаются вперед по всему фронту: волонтер Мысягин порадовал новостями из Донбасса