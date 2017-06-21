Опрос показал, что почти половина украинцев не собираются оформлять биометрические паспорта

21.06.2017 17:05

Почти половина граждан Украины не собираются оформлять заграничные биометрические паспорта. Об этом свидетельствуют данные социологического исследования, проведенного Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова. Результаты опроса были представлены во время круглого стола на тему: "Безвиз Yes: что дальше?", передает УНИАН.

В частности, социологи спросили у респондентов, собираются ли они оформлять в этом году заграничные биометрические паспорта, если не имеют их.

45,4% опрошенных ответили, что вообще не собираются оформлять заграничные биометрические паспорта. В то же время 27,9% ответили, что намерены сделать такие документы, но позже. Также 7,4% респондентов сообщили, что собираются изготовить такие паспорта именно в этом году. Только 6,9% опрошенных сказали, что уже имеют биометрические паспорта, а 12,6% – затруднились ответить на вопрос.

Кроме того, 66% опрошенных украинцев сказали, что не имеют никакого загранпаспорта, а 19,6% сообщили, что имеют старый загранпаспорт, но без действующих шенгенских виз. При этом 8,5% имеют старый загранпаспорт с шенгенскими визами.

Общенациональный опрос проводился с 9 по 13 июня 2017 года. Было опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением временно оккупированных Крыма и территорий в Луганской и Донецкой областях. Теоретическая погрешность выборки – 2,3%.