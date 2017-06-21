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Путину стоит напрячься: агрессия РФ против Украины все больше в фокусе внимания новой администрации США – Геращенко
20 июня во время официального Петра Порошенко в Вашингтон, украинский президент провел восемь встреч с высокопоставленными чиновниками. На каждых переговорах обсуждали тему войны в Украине, освобождения заложников и поддержки позиции официального Киева Белым домом. Вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко на своей странице в соцсети сообщила, что все встречи украинского президента прошли согласно запланированному графику. Время переговоров Порошенко использовал максимально эффективно, передает “Диалог.UA”.
“Ключевые месседжи донесены и озвучены публично американскими лидерами и руководством: Россия - агрессор, санкции будут продолжаться до полного восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины, подтверждена позиция активизации военно-технического сотрудничества, продолжение активного диалога, активного привлечения США к решению конфликта с РФ, поддержки реформ”, - написала Геращенко.
Вчера Порошенко провел восемь результативных встреч со своим коллегой Дональдом Трампом, вице-президентом США Майком Пенсом, а так же министрами энергетики, обороны, госсекретарем, руководством МВФ и Всемирного банка, американскими политиками. Геращенко отметила, что на всех ключевых украинский президент встречах поднимал тему освобождения заложников. Так же на всех встречах звучала тема Крыма, нарушения прав человека. “Мое ощущение из этих встреч: украинский вопрос и российская агрессия против Украины все больше в фокусе внимания новой администрации США. Это важно”, - резюмировала вице-спикер.
Теги: Украина, США, Донбасс, Путин, Российская Федерация, Дональд Трамп, Порошенко, Геращенко
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