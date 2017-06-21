Реформа полиции по-украински: крышевание, шантажи, вымогательства!

21.06.2017 14:18

Ни для кого уже не является новостью, что Министерство Внутренних Дел Украины с 2014 года повсеместно проводит реформы в своих рядах.

Естественно все слышали о переаттестации сотрудников внутренних дел, о новой полиции, о недавних обысках и арестах в рядах полиции и прочих компетентных органах. Однако при всем при этом заголовки в СМИ говорят об откровенно плачевной ситуации в Новой Полиции. Криминогенная обстановка в Киеве и вообще по всей территории Украины стремительно катится в далекие девяностые, а неадекватные и порой преступные действия полиции не поддаются никакому здравому смыслу.

Так как Европа и США вкладывают немалые средства в реформу украинской полиции, редакция TheWorldNews решила провести свою «переаттестацию» и расследовать как «прижились» новые реформы в Управлениях Полиции. Мы проанализировали столичные Управления Полиции и выявили те, которые наиболее часто фигурируют во всевозможных скандалах. В итоге наше внимание привлекли три УП, а именно, Оболонское, Святошинское и Голосеевское. Наши журналисты в течение последних трех месяцев собирали материалы и анализировали коррупционные связи от простых участковых до начальников райотделов. Мы отсняли более 150 часов видеоматериалов, проанализировали более сотни деклараций о доходах – ситуация плачевная. Все видеоматериалы, где выявлены факты преступной деятельности, будут переданы в НАБУ. Сегодня же мы расскажем об одной из преступных схем в Оболонском УП ГУ НП в г. Киеве.

Это лишь первый обработанный материал, которым мы можем поделиться с нашими читателями. Расследование привело нас к недавно назначенному 31-летнему старшему следователю Венглюку Антону Вадимовичу.

Во-первых, нам показались подозрительными декларации о доходах следователя. В 2015 году его доходы составили всего 30 тысяч гривен, в 2016 уже почти в 3 раза больше, а именно, без малого 83 тысячи гривен. Кроме этого, больше никакой информации о доходах и имуществе господина Венглюка в декларациях не говорится. Хотя по факту Антон Владимирович живет явно не на 30 тысяч и даже не на 83. Об этом говорят и одежда, и продвинутые девайсы и транспортное средство господина Венглюка. Конечно, стоит отметить, что майор Венглюк старательно маскируется и скрывает свою персону от общественности. В социальных сетях вы вряд ли найдете его фото, где он ест в дорогом ресторане или делает селфи на айфон. Если на работу Антон Венглюк приходит со стареньким телефоном, то вечером он завсегдатай дорогих ресторанов, в которые приезжает на элитном автомобиле стоимостью 52 тысячи долларов.

Редакция интересуется: “Откуда деньги, Антон Вадимович?” Мы капнули глубже, и все стало проясняться. Анализируя круг интересов и общения господина Венглюка, мы заметили его «тесные» отношения с главой Оболонского управления полиции Никоновым Михаилом Михаиловичем, а также несколькими достаточно крупными предпринимателями, ведущими свою деятельность на вещевых рынках Киева и, в том числе, на рынках в Оболонском районе. Говоря о тесных отношениях Венглюка и Никонова, мы имеем в виду общение, выходящее за рамки начальник-подчиненный. Было ясно, что их связывает нечто большее. Пообщавшись с некоторыми из вышеперечисленных предпринимателей и их коллегами по рынкам, стало доподлинно известно, что Венглюк Антон Вадимович с позволения и под протекцией своего же начальника Оболонского УП Никонова Михаила Михайловича «крышует» все рынки и нелегальные игорные заведения Оболони, а всех, кто отказывается платить, шантажирует открытием уголовных дел. Не удивительно, что коммерсанты, приоткрывшие завесу над этой преступной схемой, пожелали остаться инкогнито, ведь еще в 2013-2015 годах сотрудники Оболонского РОВД «позволяли» себе похищать людей, насильственно выбивать из них признания и закрывать глаза на бесчинства своих сослуживцев. НАБУ еще предстоит установить, кто из коллег следователя Венглюка также замешан в этой коррупционной схеме.

Кроме всего прочего, в процессе расследования всплыли и другие факты из биографий Венглюка и Никонова. Например, как известно Антон Венглюк из города Мариуполя, где в юности неоднократно был замечен в употреблении психотропных препаратов и наркотиков. Как такой человек смог попасть в полицию и дослужиться до майора в 31 год остается загадкой.

Другой же наш фигурант Михаил Никонов также уже засветился в нескольких скандалах. Из последних событий стоит отметить «помощь» директору КП «Киевблагоустройство» Ивану Клипе, который требовал порядка 50 тысяч долларов с владельцев небольшого рынка на Оболони. Предприниматели не восприняли всерьез предложение господина Клипы, за что и поплатились – рынок был снесен. Был ли Никонов лишь «помощником» или все же организатором всего этого беспредела, остается под вопросом. Однако не оставляет сомнений тот факт, что без его ведома господин Клипа вряд ли решился бы на столь радикальные меры устрашения.

Аналогичный случай откровенного попустительства со стороны главы Оболонской полиции разразился вокруг строительства ТРЦ и разрушения станции метро «Героев Днепра». История длинная, но на что нужно обратить внимание, так это то, что в конце 2016 года возмущенные жители оболони обратились в Генеральную прокуратуру Украины с просьбой разобраться с творящимся беспределом со стороны застройщиков. Был даже организован митинг, в ходе которого жители Оболони требовали встречи с сотрудниками ГПУ для передачи своих требований и получения информации о ходе уголовного производства по факту строительства ТРЦ над станцией «Героев Днепра». Каково же было удивление митингующих, когда они узнали, что в ГПУ впервые слышат об уголовном производстве по данному делу. Получается, что господа Оболонские полицейские прикрыли или спустили на тормозах дело и откровенно дезинформировали граждан? Знал ли об этой халатности Никонов? Да, это факт. Был ли материально или как-либо иначе заинтересован в сокрытии материалов и торможении дела. Вероятнее всего, да.

Мы продолжим свое внутренне расследование. По данным фактам коррупционных действий со стороны сотрудников Оболонского УП редакция готовит обращение в НАБУ, и будет освещать ход расследования. Если вы пострадали от действий следователей Венглюка и его начальника Никонова, просим связаться с нами по электронной почте [email protected] Конфиденциальность гарантируем.

Статья подготовлена по оригинальному материалу The WorldNew

Источник theworldnews.net