Украинцев готовят к доллару за 30 грн, но может быть еще хуже

21.06.2017 20:25

Правительство одобрило проект Основных направлений бюджетной политики на ближайшие три года, теперь документ должна утвердить Верховная Рада. "Апостроф" разбирался, насколько реалистичны экономические показатели, предложенные Кабмином.

Кабинет министров направил на утверждение парламента проект Основных направлений бюджетной политики на 2018-2020 годы. Сейчас документ находится на рассмотрении бюджетного комитета Верховной Рады.

Правительство планирует провести в ближайшие три года структурные реформы и надеется, что главным их результатом станет "устойчивый экономический рост", который будет базироваться на расширении инвестиционного спроса, укреплении конкурентоспособности украинской экономики, повышении эффективности использования производственных ресурсов и научно-технологического потенциала.

Прогноз экономического и социального развития Украины разработан по трем сценариям – оптимистическому, пессимистическому и консервативному (базовому). Согласно базовому сценарию, украинская экономика в 2017 году вырастет на 1,8%, в 2018-м – на 3%, в 2019-м – на 3,6%, в 2020-м – на 4%. Инфляция в текущем году должна составить 11,2%, в 2018-м – 7%, в 2019-м – 5,9%, в 2020-м – 5%.

Кабмин прогнозирует, что при реализации базового сценария дефицит бюджета будет снижаться с 2,4% ВВП в 2018 году до 2,2% в 2019-м и 2% в 2020-м (в госбюджете на 2017 год бюджетный дефицит заложен на уровне 3%). Государственный долг должен уменьшиться с 62% ВВП в 2018 году до 58% в 2019-м и 55% в 2020-м. Гарантированный государством долг будет сокращаться с 22% ВВП в 2018 году до 19% в 2019-м и 18% в 2020-м. Для сравнения, на конец 2016 года совокупно государственный и гарантированный государством долг составил 81,8% ВВП, по оценкам Национального банка Украины, в 2017 году государственный и гарантированный государством долг должны сохраниться на уровне около 82%.

Также в рамках базового сценария прогнозируется сокращение безработицы. Если на 2017 год она должна составить 9,3%, то в 2018-м – уже 9,1%, в 2019-м – 8,9%, а в 2020-м – 8,5%. С 1 января 2018 года минимальная зарплата должна быть установлена на уровне 3723 грн в месяц, с 1 января 2019-го – 4173 грн, с 1 января 2020-го – 4425 грн (сейчас она составляет 3200 грн).

Валютный курс прогнозируется в 2017 году на уровне 27,8 грн/$1, в 2018-м – 29,3 грн/$1, в 2019-м – 30,5 грн/$1, в 2020-м – 31 грн/$1. К слову, как писал "Апостроф", эксперты считают, что курс доллара уже к концу 2017 года может выйти на уровень 30 грн/$1.

При этом, как отмечают в Кабмине, указанные прогнозные макропоказатели могут быть скорректированы на основе уточнения статистических данных, изменения текущей социально-экономической ситуации, с учетом темпов реформ, а также внутренних и внешних рисков развития экономики. Под рисками, в частности, имеется в виду угроза эскалации боевых действий на востоке страны, вероятность ухудшения внешнеэкономической конъюнктуры на мировых рынках, миграционные процессы. При этом возможны и "риски с положительным эффектом", в частности, более масштабные процессы детенизации украинской экономики.

Без реформ нет роста

Прогнозные макропоказатели, заложенные в документ правительством, выглядят вполне реалистичными, отмечает в комментарии "Апострофу" исполнительный директор Фонда Блейзера Олег Устенко. Однако, по его словам, множество факторов могут внести в них коррективы. "Украинская экономика является экспортно зависимой. Половину нашего валового внутреннего продукта мы получаем за счет экспорта товаров. Но экспорт наших товаров – это низкий уровень добавленной стоимости. И если Кабинет министров делает прогноз по экономическому росту на восходящем тренде, это значит, что они также верят в то, что должен быть восходящий тренд на мировых товарных рынках, на рынках, на которых специализируется Украина. Это, прежде всего, зерно, металлы и продукция химической промышленности. И здесь есть масса "но", потому что в реальности дать долгосрочный прогноз на три года вперед по товарным рынкам можно, но насколько он будет вероятностным, ответить сейчас сложно. Но точно это – не 100-процентная гарантия того, что это именно так и будет, здесь есть большая доля неизвестности", - отметил эксперт.

По мнению финансового эксперта Алексея Куща, тот показатель экономического роста, который заложен в проекте бюджетной резолюции, на данном этапе вполне выполним, но совершенно недостаточен. "Что касается экономического роста, то, учитывая глубину падения, на низкой базе сравнения (в 2014 году ВВП Украины упал на 6,6%, в 2015-м – на 9,9%, - "Апостроф") мы можем в течение нескольких лет, практически ничего не делая, только за счет реализации простых сырьевых программ, если на мировых рынках ничего не обвалится, расти на 2-4% в год. Для этого правительству вообще ничего не нужно делать, - сказал он. – Для того, чтобы выйти на уровень 2013 года хотя бы через пять лет, нужно расти как минимум на 8-10% в год. Это очень амбициозный путь, для этого нужно создавать точки экономического роста, привлекать инвестиции, проводить структурные реформы".

Доллар идет на взлет

Отдельная тема - прогноз курса доллара. Эксперты считают, что он реалистичен, но лишь в случае выполнения целого ряда условий.

"В случае продолжения политики реформ, проведения здоровой денежно-кредитной политики и взвешенной фискальной политики, при невысоком дефиците бюджета и низких темпах инфляции – это абсолютно реалистичный курс. Если реформы не будут продолжаться, если инвестиции в Украину не будут идти, а дальше будет ухудшаться сальдо счета текущих операций, ситуация может быть хуже. Вы же видите – реформы остановились, приватизация не продолжается, поступление валюты по финансовому счету в страну ограничено и только связано со средствами от кредиторов – Международного валютного фонда (МВФ), Всемирного банка, а наш экспорт еще не покрывает все потребности в валюте, так как импорт развивается несколько более высокими темпами. И, если не продолжать реформы и не изменить отношение к частным инвесторам, то ситуация может ухудшиться", - сказал в комментарии "Апострофу" глава совета Независимой ассоциации банков Украины Роман Шпек.

"Прогноз выглядит достаточно реалистичным при соблюдении сразу нескольких факторов: продолжение сотрудничества с МВФ, выход Украины на внешние рынки заимствования, реализация заявленных реформ, которые будут стимулировать экономическую активность и рост экономики. При соблюдении данных условий снимаются значительные опасения относительно погашения долгов по внешним обязательствам, плюс к этому – реформы будут стимулировать приток инвестиций, который будет перекрывать негативное сальдо торгового баланса. На сегодняшний день, исходя из предпосылок, которые уже сформировались, прогноз, на мой взгляд, выглядит несколько оптимистичным, поскольку до сих пор не решены некоторые важные вопросы – будут ли поддержаны реформы в Верховной Раде, как Украина выйдет на внешние рынки заимствования после длительного перерыва, как мы справимся с блокадой ОРДЛО, как успешно будет проводиться деоккупация, которая потребует значительных капиталовложений. Риски для данного прогноза есть", - заявил изданию старший аналитик Forex Club Андрей Шевчишин. При этом, по его словам, не стоит завышать опасения насчет значительной девальвации гривны. "Таких скачков, как мы видели в 2014 году, ожидать не стоит (за год курс гривны обвалился с 8 грн/$1 до 25 грн/$1, – "Апостроф"), хотя эти риски могут реализоваться, если факторы оптимистического сценария будут нивелированы – разрыв отношений с МВФ, невыплаты по внешнему долгу, торможение или заморозка реформ", - сказал он.

"Что касается курса, который прогнозируется, здесь более сложная ситуация в том плане, что задействовано слишком много факторов. Глобально действуют два фактора – спрос на валюту и предложение по валюте. Нужно помнить, что в 2018-2019 годах идут очень большие выплаты Украины по внешним государственным долгам – порядка $10 млрд. Соответственно, будет большой спрос на валюту. Что касается предложения, то это открытый вопрос с массой неизвестных. Предложение валюты может быть большим, если начнет резко увеличиваться наш экспорт и уменьшаться импорт. Но мне кажется, что это не очень вероятностный сценарий. Курс национальной валюты может укрепляться очень быстро, если есть дополнительный приток иностранных инвестиций, но для того, чтобы в страну приходили прямые иностранные инвестиции, мы должны видеть серьезные подвижки в плане бизнес-климата в стране, а качество бизнес-климата напрямую зависит от проведения структурных реформ. Если говорить о дополнительном предложении валюты, нужно верить в то, что Украина будет продолжать сотрудничество с международными финансовыми институциями, а это, опять-таки, зависит от желания и возможностей Украины следовать по пути реформ. Здесь так много неизвестных, что говорить о прогнозе курса в такой долгосрочной перспективе можно, просто чтобы задать какой-то ориентир, но вероятность выполнения этого прогноза, по-моему, не очень будет велика", - считает Олег Устенко.

Алексей Кущ также отмечает, что пока прогнозные показатели Кабмина по курсу гривны можно расценивать исключительно как расчетные. "В них не стоит искать прогнозного смысла. Причина очень проста – на самом деле, в ближайшие три года мы будем находиться в состоянии дефицита платежного баланса. В первую очередь, это будет происходить из-за того, что мы, к сожалению, так и не смогли создать экономическую модель, при которой торговый баланс был бы профицитным. У нас только в условиях резкого падения платежеспособного спроса населения, обнищания людей – когда люди переходят на покупки исключительно продуктов питания – мы выходим на бездефицитный торговый баланс. Как только у нас начинается минимальный экономический рост, повышение социальных стандартов – это все сразу конвертируется в покупку товаров более длительного пользования, которые у нас практически все импортные, поэтому сразу же начинает расти дефицит торгового баланса. Соответственно, если будет обеспечиваться такой экономический рост в пределах 3-5%, это будет выливаться в то, что будет расти средняя зарплата, будут расти доходы, и в условиях того, что мы ничего не производим кроме сырья, мы будем покупать больше импортных товаров", - отметил эксперт. Он напомнил, что по прогнозу Минфина в 2020 году импорт составит порядка $70 млрд, а экспорт будет на уровне $62 млрд, таким образом, торговый дефицит составит около $8 млрд. "Дефицит платежного баланса будет давить на курс национальной валюты. Я думаю, что в конце 2020 года мы преодолеем отметку в 40 грн/$1. Это – по оптимистическим прогнозам", - сказал Кущ.

При этом девальвация гривны негативно скажется на общем состоянии экономики страны. "Если мы посмотрим на реальный курс доллара, то в гривне мы будем подрастать на 2-3%, это мизерные темпы для нас, а в долларах по объему ВВП мы будем даже сокращаться. Наша экономика будет становиться все менее емкой. Соответственно, если не будет расти экономика в долларах, не будет расти в долларовом эквиваленте и средняя зарплата – мы будем топтаться на отметке $200-220-230. А это значит, что будет продолжаться массовая эмиграция. Это будет касаться высококвалифицированных специалистов, научных работников, активной молодежи. Дефицит на внутреннем рынке труда и снижение качества трудовых ресурсов будет приводить к тому, что потенциальных возможностей для появления экономических точек роста не будет", - резюмировал эксперт.