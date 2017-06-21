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В Киевской области ребенок совершил суицид

21.06.2017 17:51
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В Киевской области ребенок совершил суицид

Ужасный случай произошел на Киевщине.
В петле из капроновой бельевой веревки, привязанной к турнику, ребенок был найден матерью, которая вернулась с тренировки.
Об этом проинформировала пресс-служба Национальной полиции Украины.
Как выяснилось, отчим погибшего незадолго до трагедии ушел гулять с родной дочкой на детплощадку, а мать отправилась на спортивную тренировку.
Мальчик 13-ти лет остался дома один – мать посоветовала вместо игр на телефоне выйти к друзьям во двор.
По информации полиции, семья является благополучной, а мальчик занимался тхэквондо с 6-ти лет.
Согласно мониторингу соцсетей, погибший не принадлежал к группам смерти.
По факту возбуждено уголовное дело касательно умышленного убийства.



Теги: Донбасс, ребенок, суицид, Киевская область
 
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