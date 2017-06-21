- Украинцев готовят к доллару за 30 грн, но может быть еще хуже20:25
- "Окупант не тільки на сході. Він - в голові. Війна? Декомунізація? Ні, не чули": На Одещині школярам видали підручники з Леніним та комуністичною символікою19:56
- В Киевской области ребенок совершил суицид17:51
- Гордон: В США рассматривается план, по которому Крым остается за Россией, а Донбасс – за Украиной17:25
- Опрос показал, что почти половина украинцев не собираются оформлять биометрические паспорта17:05
- Одноклассники нашли способ обхода блокировки16:10
- Навіть не 50 на 50... Як жителі Донбасу ставляться до українських воїнам 15:46
- Реформа полиции по-украински: крышевание, шантажи, вымогательства!14:18
- "КП" посчитала, что выгоднее - бойлер или горячее водоснабжение13:40
- Летнее солнцестояние: что нужно делать в этот день13:20
В Мелитополе и Мелитопольском районе сотрудники СБУ искали «российский след»
В Мелитополе и Мелитопольском районе Запорожской области 20 июня сотрудники Службы безопасности Украины и Национальной полиции провели ряд обысков. У представителей Оппозиционного блока и левых сил искали оружие, боеприпасы, взрывные устройства, российские триколоры и документы, подтверждающие подрывную деятельность против украинского государства. Нашли ли что-нибудь, пока не сообщается. «Действительно, сегодня по ряду уголовных производств провели более 10 обысков, в том числе, по уголовному производству по статье 111 УК Украины „Государственная измена“. Остальное — тайна следствия», — сообщил помощник начальника УСБУ в Запорожской области Сергей Левченко.
Насколько известно, такие обыски являются отголоском событий в Мелитополе 9 мая, когда произошли столкновения участников акции «Бессмертный полк», проходившей под предводительством народного депутата Евгения Балицкого, и членов общественной организации «Самооборона Мелитополя», как признано областным руководством Нацполиции, при попустительстве местных правоохранителей.
Спецслужбы наведались домой к бывшему помощнику народного депутата Валерию Горбаню, разбив стеклянную дверь, напугав членов семьи. Обыски проводились также у начальника охраны депутата Евгения Балицкого, руководителя городской организации Союза левых сил Тараса Генова и ярой антимайдановки Екатерины Уманец, через которую, якобы, продвигаются и финансируются россиянами идеи «русского мира»…
Евгений Балицкий традиционно обвинил силовиков в исполнении «политического заказа» власти в отношении представителей «Оппозиционного блока». Тарас Генов заявил, что ведет политическую борьбу только в рамках закона, поэтому ничего противозаконного у него найти не могли. Валерий Горбань возмутился, что его обвиняют… в поджоге двери горисполкома 20 мая, о чем рассказывали «ФАКТЫ». А Екатерины Уманец не только дома, но и в пределах Украины не оказалось.
Напомним, в Запорожье 9 мая произошли столкновения представителей волонтерского движения и проукраинских активистов с участниками акции «Полк победы», которые планировали провести марш по центру города.
Теги: Украина, Донбасс, Мелитополь, СБУ, уголовное дело, обыск, Оппозиционный блок
- Донецкая область. Преподавателя ВУЗа "поймали" на взятке
- БЮТ: В Днепропетровске силовики штурмуют жилье экс-сотрудницы ЕЭСУ
- СБУ расследует многомиллионную растрату в Укргазбанке
- СБУ проводит обыски по делу о хищении в Укргазбанке
- Азаров приказал очистить Украину от МММ-2011 Сергея Мавроди. И его последователей
- СБУ расследует 16 уголовных дел по свержению конституционного строя
- Мариупольские пенсионеры массово покупают автобусные туры в Европу. ВИДЕО19:30
- В Донецке боевики проводят облавы19:01
- К ЧЕМУ ПРИВЕДЕТ ИЗМЕНЕНИЕ СТАТУСА АТО НА ДОНБАССЕ18:40
- Некуда бежать: Кремль серьезно "наехал" на Захарченко18:14
- Главари ОРДЛО считают новые санкции США актом признания "республик"16:45
- Навіть не 50 на 50... Як жителі Донбасу ставляться до українських воїнам 15:46
- Полторак: В зоне АТО находятся 34 тыс. бойцов ВСУ, в этом году погибли около 120 военнослужащих15:29
- Между боевиками и российскими военными на Донбассе вспыхивают стычки14:00
- На оккупированном Донбассе у населения появилась новая проблема12:10
- Ситуация на КПВВ Донбасса: утренний мониторинг11:30
- Украинцев готовят к доллару за 30 грн, но может быть еще хуже20:25
- "Окупант не тільки на сході. Він - в голові. Війна? Декомунізація? Ні, не чули": На Одещині школярам видали підручники з Леніним та комуністичною символікою19:56
- Мариупольские пенсионеры массово покупают автобусные туры в Европу. ВИДЕО19:30
- В Донецке боевики проводят облавы19:01
- К ЧЕМУ ПРИВЕДЕТ ИЗМЕНЕНИЕ СТАТУСА АТО НА ДОНБАССЕ18:40
- Некуда бежать: Кремль серьезно "наехал" на Захарченко18:14
- В Киевской области ребенок совершил суицид17:51
- Гордон: В США рассматривается план, по которому Крым остается за Россией, а Донбасс – за Украиной17:25
- Опрос показал, что почти половина украинцев не собираются оформлять биометрические паспорта17:05
- Главари ОРДЛО считают новые санкции США актом признания "республик"16:45
- От давления могут «лопнуть сосуды». Есть средство снизить риск инсульта втрое…14:50
- Реформа полиции по-украински: крышевание, шантажи, вымогательства!14:18
- Названы самые вредные продукты для здоровья сосудов15:00
- Это масло вызывает рак и запрещено во всей Европе! А у нас оно на всех полках магазинов!09:26
- Как навсегда забыть о болезнях08:56
- Мариуполь. Слепая зона 08:40
- Это нельзя есть. Последствия могут быть страшные07:36
- «Женщин не жалко»: пост Дмитрия Нагиева, взорвавший интернет 06:56
- Спорт в жару: полезные советы, чтоб не наделать ошибок19:12
- Вот как измена повлияет на ваше тело18:34
- “Мы возвращаемся в Украину!”: Такой паники я в Донецке никогда ранее не видел — местный житель
- Это масло вызывает рак и запрещено во всей Европе! А у нас оно на всех полках магазинов!
- Донбасс будут брать штурмом: стали известны примерные даты
- Политолог: Трамп наслаждался, публично «опуская» Порошенко
- На Банковой придумали как начислять пенсии жителям оккупированного Крыма и Донбасса
- Закопайте ее где-нибудь: боевики отказались забирать труп своей снайперши. ВИДЕО
- Эксперт: смысл визита Порошенко в США покажет встреча его в аэропорту
- Трамп уничтожит авиацию Путина в Сирии за несколько часов: Стрелков разгромил "кривляющихся шутов" Москвы
- Сколько стоят автомобили с номерами ОРДЛО
- ВСУ постоянно продвигаются вперед по всему фронту: волонтер Мысягин порадовал новостями из Донбасса