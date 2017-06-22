Євросоюз 22 червня продовжить санкції проти Росії – Порошенко

22.06.2017 19:30

Президент України повідомив журналістам у Брюсселі, що Рада Євросоюзу на засіданні 22 червня продовжить санкції проти Росії, скасування яких обумовлене повним виконанням Мінських угод.

«Чому сьогодні дуже важливий день і чому ми сьогодні мали бути в Брюсселі? Тому що саме сьогодні відбудеться засідання Ради ЄС, де будуть прийняті рішення, тепер ми вже точно знаємо, я дуже обережний в прогнозах, щодо продовження санкцій проти Росії аж до повної імплементації Мінських угод, в тому числі і їх безпекового компоненту», – заявив голова української держави.

Раніше 22 червня прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив, що лідери ЄС не обговорюватимуть продовження економічних секторальних санкцій проти Росії, бо рішення ухвалять постійні представники країн-членів ЄС.

На саміті ЄС канцлер Німеччини Анґела Меркель та президент Франції Еманнюель Макрон поінформують лідерів країн та урядів про стан виконання Мінських угод, а рішення продовжити економічні секторальні санкції для Росії буде ухвалене Євросоюзом за письмовою процедурою після відповідних рекомендацій канцлера Німеччини та президента Франції.

США, Євросоюз та інші західні країни в кілька етапів запровадили санкції проти Росії – спершу через анексію Криму, згодом – через роль Москви у збройному конфлікті на Донбасі.

Источник: radiosvoboda.org