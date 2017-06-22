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Коломойский прокомментировал собственные кредиты в ПриватБанке
Бывший совладелец ПриватБанка Игорь Коломойский прокомментировал годовую отчетность ПриватБанка, проверенную аудиторами Ernst & Young, сообщает УНИАН.
"Я ознакомился с опубликованным в прессе официальным годовым отчетом ПриватБанка, аудитором которого была компания Ernst & Young. Если назначенные государством топ-менеджеры ПриватБанка в своём отчете перед правительством насчитали у банка около 9 млрд грн кредитов компаниям, "связанным с предыдущими акционерами" на момент национализации, - то у меня нет оснований не доверять им", - сказал Коломойский.
Он подчеркнул, что эти менеджеры были назначены Национальным банком и Министерством финансов после тщательного отбора и анализа их профессиональных качеств.
"Единственное, что вызывает опасение - это необдуманные заявления чиновников Нацбанка, которые, чтобы оправдать национализацию, поспешили сообщить всем корпоративным заемщикам ПриватБанка о том, что платить по их долгам должны Коломойский с Боголюбовым. И продолжают распространять этот фейк в СМИ, используя даже международные новостные агентства", - заявил Коломойский.
"Очевидно, что после таких заявлений заемщики ПриватБанка могут перестать погашать свои кредиты. Ведь, получается, Нацбанк официально сообщил им, что они ничего не должны. Это может навредить банку. Поэтому делать подобные заявления нужно, конечно, более обдуманно", - добавил он.
Напомним, ранее заместитель главы Нацбанка Катерина Рожкова заявила, что Игорь Коломойский оспаривает в суде решение о признании ПриватБанка неплатежеспособным и о его национализации.
Теги: Донбасс, кредиты, ПриватБанк, Коломойский
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