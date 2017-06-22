Главная / Новости / Украина / Некто Алексей за 9 тысяч гривен купил поход в театр с молодой замминистра энергетики Украины
Последние новости раздела
- В Одессу привезли 22 раненых с АТО16:10
- Некто Алексей за 9 тысяч гривен купил поход в театр с молодой замминистра энергетики Украины15:10
- Робгрупа займається підготовкою законопроекту про реінтеграцію Донбасу14:30
- 500 суїцидів. Як війна калічить ветеранів АТО13:50
- В Днепре выписали первый штраф за георгиевскую ленту13:30
- ФСБшные каратели не дали украинке нормально жить в Крыму - активистка покинула аннексированный полуостров из-за преследований21:24
- Украинцев готовят к доллару за 30 грн, но может быть еще хуже20:25
- "Окупант не тільки на сході. Він - в голові. Війна? Декомунізація? Ні, не чули": На Одещині школярам видали підручники з Леніним та комуністичною символікою19:56
- В Киевской области ребенок совершил суицид17:51
- Гордон: В США рассматривается план, по которому Крым остается за Россией, а Донбасс – за Украиной17:25
Некто Алексей за 9 тысяч гривен купил поход в театр с молодой замминистра энергетики Украины
22.06.2017 15:10
Поход в театр с 27-летней замминистра энергетики Украины Натальей Бойко, выставленный на благотворительном аукционе, купил за 9 тысяч грн ($346) некий Алексей Бойчук. Итоги аукциона опубликованы на сайте госзакупок ProZorro.
На сайте, кроме имени и фамилии, больше никаких данных о победителе не указано. Всего в аукционе приняли участие пять человек и две компании, так как лот был открыт и для юридических лиц.
При этом в опубликованном протоколе Бойчук указан как физическое лицо, там есть его подпись и дата: 21 июня.
Изначально он предлагал за лот 500 гривен, потом 1500, потом 3000 и в конце концов выложил 9000 гривен. Стартовая цена похода в театр с замминистра была 100 гривен.
Теги: Донбасс, театр, энергетика, заместитель министра
Читайте также:
- Юрий Касьянов: Война превратилась в театр абсурда
- "95 квартал" проводил президента и встретил Новый год
- Жебривский не изменил свою позицию относительно проведения местных выборов на Донбассе и объяснил, почему назначена дата 29 ноября для отдельных громад
- В Краматорске школьников оторвали от компьютеров... шпагой
- Без купюр. Кличко обозвал конкурентов импотентами
- Дело не в деньгах: В Новогродовке на выборах люди проголосовали за партию, которая потратила на избирательную компанию мизерную сумму
- РАДНИК ПОСОЛЬСТВА США В УКРАЇНІ ВІДВІДАЛА СЛОВ’ЯНСЬК 15:50
- Міни-жаби та снаряди виявили у районі АТО15:30
- У Мар’їнці бойовики вкотре обстріляли житлові квартали: поранено жінку14:50
- Многие выпускники ОРДО не захотели получать медали из рук Захарченко14:10
- Часть Донецкой области снова осталась без водоснабжения09:30
- В Мариуполь прибыл первый поезд из Одессы. ВИДЕО20:54
- Мариупольские пенсионеры массово покупают автобусные туры в Европу. ВИДЕО19:30
- В Донецке боевики проводят облавы19:01
- К ЧЕМУ ПРИВЕДЕТ ИЗМЕНЕНИЕ СТАТУСА АТО НА ДОНБАССЕ18:40
- Некуда бежать: Кремль серьезно "наехал" на Захарченко18:14
- РАДНИК ПОСОЛЬСТВА США В УКРАЇНІ ВІДВІДАЛА СЛОВ’ЯНСЬК 15:50
- Міни-жаби та снаряди виявили у районі АТО15:30
- Некто Алексей за 9 тысяч гривен купил поход в театр с молодой замминистра энергетики Украины15:10
- "Яндекс.Карты" "просочились" в смартфоны украинцев15:00
- У Мар’їнці бойовики вкотре обстріляли житлові квартали: поранено жінку14:50
- Робгрупа займається підготовкою законопроекту про реінтеграцію Донбасу14:30
- Многие выпускники ОРДО не захотели получать медали из рук Захарченко14:10
- 500 суїцидів. Як війна калічить ветеранів АТО13:50
- В Днепре выписали первый штраф за георгиевскую ленту13:30
- Экс-игрок "Шахтера" сыграл в футбол с бойцами АТО в Марьинке11:30
- От давления могут «лопнуть сосуды». Есть средство снизить риск инсульта втрое…14:50
- Реформа полиции по-украински: крышевание, шантажи, вымогательства!14:18
- Названы самые вредные продукты для здоровья сосудов15:00
- Это масло вызывает рак и запрещено во всей Европе! А у нас оно на всех полках магазинов!09:26
- Как навсегда забыть о болезнях08:56
- Мариуполь. Слепая зона 08:40
- Это нельзя есть. Последствия могут быть страшные07:36
- «Женщин не жалко»: пост Дмитрия Нагиева, взорвавший интернет 06:56
- Спорт в жару: полезные советы, чтоб не наделать ошибок19:12
- Вот как измена повлияет на ваше тело18:34
- “Мы возвращаемся в Украину!”: Такой паники я в Донецке никогда ранее не видел — местный житель
- Это масло вызывает рак и запрещено во всей Европе! А у нас оно на всех полках магазинов!
- Донбасс будут брать штурмом: стали известны примерные даты
- Политолог: Трамп наслаждался, публично «опуская» Порошенко
- На Банковой придумали как начислять пенсии жителям оккупированного Крыма и Донбасса
- Навіть не 50 на 50... Як жителі Донбасу ставляться до українських воїнам
- Некуда бежать: Кремль серьезно "наехал" на Захарченко
- Закопайте ее где-нибудь: боевики отказались забирать труп своей снайперши. ВИДЕО
- Эксперт: смысл визита Порошенко в США покажет встреча его в аэропорту
- Украинцев готовят к доллару за 30 грн, но может быть еще хуже