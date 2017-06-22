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Робгрупа займається підготовкою законопроекту про реінтеграцію Донбасу
Законопроект про реінтеграцію Донбасу готує робоча група, підтверджує перший заступник голови фракції "Блок Петра Порошенка" Ігор Кононенко.
"Тексту немає, працює робоча група, як ніби у вигляді закону будемо розглядати в залі та будемо визначатися", - сказав І.Кононенко журналістам у кулуарах Верховної Ради в четвер.
Раніше керівник фракції "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов заявив, що законопроект про особливості державної політики щодо відновлення державного суверенітету України на тимчасово окупованої території Донецької та Луганської областей буде винесено на обговорення громадськості найближчими днями.
"Зараз фіналізується положення цього закону, який в найближчі дні буде винесено на обговорення громадськості. Після того, як ми узгодимо всі ці позиції, він буде винесений в зал і проголосований", - сказав А.Герасимов журналістам, нагадавши, що зараз законопроект готує до обговоренню робоча група, у складі якої народні депутати, експерти з РНБО, силових відомств, представники громадських організацій.
Представник президента України у Верховній Раді Ірина Луценко не змогла назвати терміну, коли парламент розпочне розгляд законопроекту про реінтеграцію Донбасу.
Источник: ua.interfax.com.ua
Теги: Донбасс, законопроект, Верховная Рада, Порошенко
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