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Украина становится сырьевым придатком - Кучма

22.06.2017 17:10
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Украина становится сырьевым придатком - Кучма

Второй президент Леонид Кучма в своем выступлении на открытии международного Балтийско-черноморского форума "Рассвет Европы: историческая закономерность цивилизационного выбора" жестко раскритиковал правительство за состояние экономики страны. В частности, он заявил, что украинская экономика разваливается, а страна становится сырьевым придатком. Его слова приводит "112 Украина".

"Мы об экономике вообще забыли, мы разваливаемся начисто. Мы становимся сырьевым придатком. У нас металлургия осталась, химия, сельское хозяйство. Высоких технологических производств практически нет. Куда мы идем? Мы рады свободной торговле с Европой. Чем мы торгуем с Европой? Посмотрите статистику. Пшеница - в сельском хозяйстве, практически больше ничего. Медом еще. За первый квартал мы практически все квоты выбрали. А теперь вы смотрите, как европейцы ставят нас на колени: "Давайте лес рубите и везите к нам". Где, какая конкретная помощь Украине, чтобы мы становились на ноги?! Если мы будем бедными, как сегодня, мы никому не нужны. На 90% все зависит от нас самих. Не надо ходить по всему миру с протянутой рукой. Сегодня бюджет Украины на 70% заимствован", - заявил Кучма.



Теги: Украина, Донбасс, сырье, Кучма
 
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