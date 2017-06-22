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В Днепре выписали первый штраф за георгиевскую ленту
В Днепре во время массового мероприятия, посвященного Дню скорби и чествования памяти жертв войны, у женщины обнаружили георгиевскую ленту. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции области, передает ТСН.
"На месте происшествия полицейские составили административный протокол по ст. 173-3 КУоАП (изготовление и пропаганда георгиевской (гвардейской) ленты)", - говорится в сообщении. Также отмечается, что лента была изъята.
Напомним, 12 июня президент Украины Петр Порошенко подписал закон о запрете изготовления и пропаганды георгиевской ленты, который дополняет Кодекс Украины об административных правонарушениях новой статьей и устанавливает ответственность за изготовление и пропаганду георгиевской ленты.
Так, публичное использование, демонстрация или ношение "колорадской" ленты или ее изображения грозят штрафом от 50 до 150 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 850 до 2550 грн). Согласно закону сама лента или ее изображение будет конфисковано.
Теги: штраф, Днепр, георгиевская лента
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