Боевики «ЛНР» оборудовали в Суходольске крупный склад боеприпасов и вооружения

23.06.2017 15:45

В оккупированном Суходольске боевики "ЛНР" оборудовали крупный склад для хранения боеприпасов и вооружения, сообщили военные эксперты группы Информационное сопротивление.

По данным группы, склад оборудован на месте бывшего склада взрывчатых веществ, теперь боевики хранят там также боеприпасы для ствольной артиллерии и РСЗО.

Кроме того, объект используется в качестве перевалочного пункта для военной техники, которая прибывает из России.

Отмечается, что после отстоя данная техника перебрасывается в части и подразделения "2-го АК ЛНР".

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки террористы обстреливали украинские позиции и прифронтовые населенные пункты на Донбассе.