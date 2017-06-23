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Боевики «ЛНР» оборудовали в Суходольске крупный склад боеприпасов и вооружения

23.06.2017 15:45
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Боевики «ЛНР» оборудовали в Суходольске крупный склад боеприпасов и вооружения

В оккупированном Суходольске боевики "ЛНР" оборудовали крупный склад для хранения боеприпасов и вооружения, сообщили военные эксперты группы Информационное сопротивление.

По данным группы, склад оборудован на месте бывшего склада взрывчатых веществ, теперь боевики хранят там также боеприпасы для ствольной артиллерии и РСЗО.

Кроме того, объект используется в качестве перевалочного пункта для военной техники, которая прибывает из России.

Отмечается, что после отстоя данная техника перебрасывается в части и подразделения "2-го АК ЛНР".

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки террористы обстреливали украинские позиции и прифронтовые населенные пункты на Донбассе.



Теги: Россия, Донбасс, боеприпасы, склад, вооружение, ЛНР, боевики
 
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