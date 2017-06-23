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Боевики "ЛНР" отказываются отпускать в Украину преподавателей вузов

23.06.2017 12:00
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Боевики "ЛНР" отказываются отпускать в Украину преподавателей вузов

В вузах оккупированного Луганска появились приказы, согласно которым преподавателей обязывают подписать отказ от поездок на подконтрольную Украине территорию. Об этом сообщает Лига со ссылкой на собственные источники в Луганске.

 «Эти приказы принесли на кафедру несколько дней назад. В них нас пугают тем, что СБУ может взять нас в заложники. Вот такой идиотизм. Я не стала подписывать», — сообщила журналистам преподаватель бывшего Восточноукраинского университета имени Владимира Даля Екатерина.

Еще один собеседник подтвердил, что аналогичный приказ поступил также в сельскохозяйственный университет города. По его словам, знакомые преподаватели пока противятся, поскольку не готовы отказаться от поездок в Станицу Луганскую и Северодонецк (расположены на подконтрольной Украине территории. Ред.) к своим родным.

 «Ясно одно — запугивание, рассчитано на это», — прокомментировал луганчанин.

Подобные приказы получили все так называемые бюджетные организации Луганска.

Напомним, вынужденная переселенка из оккупированного Луганска выиграла дело против Российской Федерации о компенсации ущерба, нанесенного вооруженной агрессией и оккупацией. 



Теги: Донбасс, ВУЗ, преподаватель, СБУ, ДНР
 
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