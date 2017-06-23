Для выхода из кризиса и объединения Украины нужна конституционная реформа - Лёвочкин

23.06.2017 13:20

Народный депутат, заместитель главы фракции "Оппозиционный блок" Сергей Лёвочкин заявляет, что для объединения Украины и выхода из кризиса необходима конституционная реформа, которая введет прямые выборы глав областных госадминистраций, сократит количество народных депутатов и лишит президента Украины части полномочий, передав их парламенту.

"Новая Конституция может и должна стать выходом из сегодняшнего кризиса. Чтобы структурные реформы, которые приведут к миру, стали источником роста для Украины, все граждане Украины во всех регионах должны получить больше прав определять, кто будет их собственной властью", – отметил С.Лёвочкин в своей статье "Власть – народу Украины" для американского новостного журнала "U.S. News & World Report", сообщает в пятницу пресс-служба партии "Оппозиционный блок".

По словам политика, это означает прямые выборы глав областей, а не их назначение президентом Украины, сокращение количества народных депутатов, а также передачу Верховной Раде большей части полномочий главы государства.

С.Лёвочкин подчеркнул, что конституционные и законодательные изменения, которые необходимы для достижения этих целей, могут состояться только в результате национального примирения, диалога и реинтеграции Донбасса.

"Недавно один российский чиновник высокого ранга впервые признал необходимость прямых переговоров между Москвой и Вашингтоном по вопросу Украины. А новый президент США, находящийся под огнем критики своих оппонентов за якобы близость к России, может приготовить несколько сюрпризов, когда у него появится возможность стать потенциальным миротворцем. Как сказал в своем недавнем заявлении госсекретарь США Рекс Тиллерсон, сейчас, возможно, пришло время для того, чтобы выйти за рамки ограничений Минского процесса, когда речь идет о решениях для Украины", – отметил он.