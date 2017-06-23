Госдума РФ забила последний гвоздь в крышку гроба крымского туризма: одобрен скандальный законопроект о курортном сборе

23.06.2017 21:10

Государственная Дума РФ в первом чтении поддержала скандальный законопроект о курортном сборе в 3 российских регионах (Алтайском, Краснодарском, Ставропольском краях) и аннексированном Крыму. Эксперты уверены, что такой грабительский документ станет тяжелым ударом по сфере внутреннего туризма. Об этом сообщает "Диалог.UA".

Авторы законопроекта в качестве эксперимента на 5 лет предлагают ввести в 3 краях России и Крыму так называемый "курортный сбор". Местным властям позволят сдирать до 100 рублей в день с каждого приезжего туриста в возрасте от 18 лет "за гостеприимство". Если эксперимент пройдет удачно, сбор распространится на все регионы России. Отметим, законопроект вызвал серьезную критику в России.

Эксперты уверяют, что такая мера обязательно повлечет за собой удорожание и так недешевого отдыха на курортах в РФ и Крыму. Из-за этого российские туристы в массе своей отправятся на отдых за границу. Несмотря на то что курортный сбор грозит стать непоправимым ударом для внутреннего туризма в РФ, депутаты Госдумы активно его поддержали. За законопроект проголосовали 313 парламентариев, 68 - выступили против.