Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Гройсман призвал нардепов снять с себя неприкосновенность

23.06.2017 17:22
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Гройсман призвал нардепов снять с себя неприкосновенность

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман призвал народных депутатов снять с себя неприкосновенность и стать равными со всеми перед законом.
Об этом он сказал в Верховной Раде во время часа вопросов к правительству, сообщает корреспондент Укринформа.
"Я глубоко убежден в том, что народным депутатам надо читать украинское законодательство и быть примером для всех украинцев относительно соблюдения норм действующего законодательства, а не махать своим мандатом и ходить бравировать своей неприкосновенностью", - отметил Гройсман.
Он призвал депутатов снять неприкосновенность и стать равными перед законом "как и премьер-министр страны, который не имеет никакой неприкосновенности".



Теги: Донбасс, неприкосновенность, Гройсман, нардепы
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх