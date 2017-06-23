Гройсман призвал нардепов снять с себя неприкосновенность

23.06.2017 17:22

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман призвал народных депутатов снять с себя неприкосновенность и стать равными со всеми перед законом.

Об этом он сказал в Верховной Раде во время часа вопросов к правительству, сообщает корреспондент Укринформа.

"Я глубоко убежден в том, что народным депутатам надо читать украинское законодательство и быть примером для всех украинцев относительно соблюдения норм действующего законодательства, а не махать своим мандатом и ходить бравировать своей неприкосновенностью", - отметил Гройсман.

Он призвал депутатов снять неприкосновенность и стать равными перед законом "как и премьер-министр страны, который не имеет никакой неприкосновенности".