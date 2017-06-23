"Крым – это Украина, по-другому – никак!" – Минобороны Великобритании

23.06.2017 09:45

Постоянный Секретарь Министерства обороны Королевства Великобритания Стивен Лавгроув заявил, что официальный Лондон не намерен признавать аннексию Крыма Российской Федерацией, и назвал Украину стратегическим партнером, который готов стоять до конца против российской агрессии. Об этом сообщает пресс-служба СНБО.

В ходе встречи с главой СНБО Александром Турчиновым Лавгроув отметил, что Великобритания с большим уважением относится к территориальной целостности и суверенитету Украины, поэтому Королевство ни в коем случае не намерено признавать аннексию Автономной Республики Крым Россией.

Также он подчеркнул, что Украина – это очень важный стратегический партнер Великобритании, поэтому Лондон готов стоять вместе с Киевом до конца, помогая нашей стране на всех уровнях.