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"Крым – это Украина, по-другому – никак!" – Минобороны Великобритании
Постоянный Секретарь Министерства обороны Королевства Великобритания Стивен Лавгроув заявил, что официальный Лондон не намерен признавать аннексию Крыма Российской Федерацией, и назвал Украину стратегическим партнером, который готов стоять до конца против российской агрессии. Об этом сообщает пресс-служба СНБО.
В ходе встречи с главой СНБО Александром Турчиновым Лавгроув отметил, что Великобритания с большим уважением относится к территориальной целостности и суверенитету Украины, поэтому Королевство ни в коем случае не намерено признавать аннексию Автономной Республики Крым Россией.
Также он подчеркнул, что Украина – это очень важный стратегический партнер Великобритании, поэтому Лондон готов стоять вместе с Киевом до конца, помогая нашей стране на всех уровнях.
Теги: Украина, Донбасс, Турчинов, Крым, Великобритания, СНБО, Минобороны
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