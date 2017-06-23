Главная / Новости / Украина / Не пойдут на каникулы, пока не проголосуют и не примут: Турчинов сделал заявление о сроках введения визового режима с РФ
Последние новости раздела
- Порошенко возглавит новую операцию на Донбассе17:50
- В Україні почали вирощувати арахіс17:31
- Украинцам предоставили значительные скидки на первые поездки в Прагу17:10
- Вступил в силу закон о ратификации договоренностей с НАТО о секретной информации 16:52
- Садовый пожаловался, что Порошенко с Гройсманом с ним не встретились в Киеве16:30
- Украина существенно увеличила производство подсолнечного масла16:10
- Жебривский выступил за изменение Минского формата переговоров15:50
- СБУ перевірила можливу причетність бійців «Айдару» до тероризму 14:30
- Непогода обесточила почти 200 населенных пунктов в 6 областях14:10
- ОБСЕ поддержала создание зон безопасности на Донбассе 13:30
Не пойдут на каникулы, пока не проголосуют и не примут: Турчинов сделал заявление о сроках введения визового режима с РФ
23.06.2017 18:01
Вполне вероятно, что закон о введении визового режима с РФ нардепы примут до того, как уйдут на летние каникулы. Такое заявление сделал во время брифинга в Полтаве секретарь СНБО Александр Турчинов сегодня 23 июня, сообщает "Диалог.UA".
Турчинов подчеркнул, что на данном вопросе надо было точку поставить еще давно и принимать визовый режим с РФ изначально. "Но я надеюсь, ВР не пойдет на каникулы, пока это решение не будет принято и проголосовано", - заявил Александр Турчинов.
Ранее он выступил за то, чтобы проживающие в оккупированном Донбассе и Крыму люди, прошли более тщательную проверку при получении биометрических паспортов с целью выявления сторонников "русского мира" и сепаратистов.
Теги: Украина, Донбасс, Турчинов, Российская Федерация, визовый режим
Читайте также:
- Турчинов: РФ испытывает на Украине свои новейшие кибервооружения
- Турчинов предложил пускать россиян в Украину только по биометрическим паспортам
- СМИ: Электричество Луганску подают Россия и ДНР
- Турчинов поручил руководству АТО уничтожать российские БПЛА, незаконно пересекающие госграницу
- Украинские супермаркеты заявили о готовности отказаться от российских товаров
- Поляки думают, что Россию может остановить только НАТО
- Жебривский выступил за изменение Минского формата переговоров15:50
- Бойовики на Донбасі під дією наркотиків обстріляли власні позиції, є загиблий15:30
- В селе Агробаза под Мариуполем разгорелся земельный скандал15:10
- Война на Донбассе: нардеп рассказал о фатальной ошибке властей14:50
- ЖЕБРИВСКИЙ: НА ДОНБАССЕ НУЖНО ВВЕСТИ ЕДИНУЮ ВОЕННО-ГРАЖДАНСКУЮ АДМИНИСТРАЦИЮ13:50
- На Донбассе женщина «для красоты» высадила 280 кустов мака13:10
- Даже россияне понимают, что ВСУ зайдут в Донецк - житель города12:52
- Жебривский сделал громкое заявление о войне на Донбассе12:10
- НА ДОНЕЧЧИНІ ЗРОСТАЄ ПОПИТ НА СІЛЬ: УКРЗАЛІЗНИЦЮ ПРОСЯТЬ ПРО ДОДАТКОВІ ВАГОНИ 11:50
- Итоги пятницы на оккупированных территориях Донбасса. Главное11:30
- Порошенко возглавит новую операцию на Донбассе17:50
- В Україні почали вирощувати арахіс17:31
- Украинцам предоставили значительные скидки на первые поездки в Прагу17:10
- Вступил в силу закон о ратификации договоренностей с НАТО о секретной информации 16:52
- Садовый пожаловался, что Порошенко с Гройсманом с ним не встретились в Киеве16:30
- Украина существенно увеличила производство подсолнечного масла16:10
- Жебривский выступил за изменение Минского формата переговоров15:50
- В Болгарии футбольный матч прервали из-за быка-"фаната" (ВИДЕО)15:40
- Бойовики на Донбасі під дією наркотиків обстріляли власні позиції, є загиблий15:30
- В селе Агробаза под Мариуполем разгорелся земельный скандал15:10
- Даже россияне понимают, что ВСУ зайдут в Донецк - житель города12:52
- В объективе - ад кромешный20:00
- Зов природы: Опустела вишнёвая ветка, поседели степные курганы19:48
- Как нашли себе применение маленькие мариупольские «заробчане» 19:32
- Если Солнце вдруг оказалось недругом19:08
- Летние простуды протекают дольше и лечатся труднее, чем зимние18:44
- Язык твой – враг твой: Что сулят Донбассу законопроекты об украинском языке16:06
- Иван Драч: "Россия никогда не даст нам почувствовать себя победителями"15:26
- Она стоит в аптеке сущие копейки, но польза от неё огромна09:20
- Мы превращаемся в страну с самой узкой рамкой задач09:05
- Это конец: у Захарченко издали шокирующий приказ о новом графике работы шахт – соцсети проклинают “ДНР”
- Навіть не 50 на 50... Як жителі Донбасу ставляться до українських воїнам
- Некуда бежать: Кремль серьезно "наехал" на Захарченко
- Кабмин внёс важные изменения в «переселенческие постановления»
- Встреча Путина и Трампа, готовившаяся почти полгода, не состоится: президент США отказался встречаться с кремлевским диктатором
- Она стоит в аптеке сущие копейки, но польза от неё огромна
- От давления могут «лопнуть сосуды». Есть средство снизить риск инсульта втрое…
- “Пусть сожрет и подавится. Жалко бабушку!” – дончане взбешены конфискацией продуктов питания на блокпостах “ДНР”
- Украинцев готовят к доллару за 30 грн, но может быть еще хуже
- На оккупированном Донбассе у населения появилась новая проблема