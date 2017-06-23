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Угроз для крымчан, желающих получить биометрический паспорт, нет, - Госпогранслужба Украины

23.06.2017 21:35
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Угроз для крымчан, желающих получить биометрический паспорт, нет, - Госпогранслужба Украины

В Госпогранслужбе Украины рассказали, что угроз для крымчан, желающих получить биометрический паспорт, нет, передает "Крым. Реалии".

Первый заместитель председателя государственной пограничной службы Украины Василий Серватюк опроверг заявления подконтрольных Кремлю крымских властей о том, что жителям аннексированного полуострова, которые собираются оформить украинский биометрический паспорт для выезда за границу, грозят аресты на материковой части Украины.

"Это абсолютно миф, который в очередной раз показал глупость наших оппонентов, которые провоцируют такие действия и делают такие заявления", – сказал Серватюк.

Как сообщалось ранее, получить биометрический паспорт могут исключительно граждане Украины. Украинцы с двойным гражданством, в том числе жители Крыма, получившие паспорта РФ, не смогут оформить биометрический документ.



Теги: Украина, Донбасс, Крым, Российская Федерация, Госпогранслужба, биометрический паспорт
 
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