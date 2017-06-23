В Украине отменят пенсии?

23.06.2017 17:39

Отменив пенсии в Украине, появится возможность больше зарабатывать, и дети смогут сами позаботиться о своих родителях. Такое мнение высказал народный депутат Украины от БПП Алексей Мушак в эксклюзивном интервью для телеканала NewsOne, пишет vashgolos.

Как утверждает нардеп, решение о принятии пенсионной реформы должны были принять еще 10 лет назад и сбалансировать все расходы и доходы.

"Нынешняя пенсионная система является несправедливой по отношению к моему поколению, тем, кому за 30 лет - по одной простой причине - мы при нынешней системе не будем иметь никакой пенсии, она нам не будет выплачиваться. Поэтому мы принимаем сейчас непростые решения, чтобы наше поколение имело обеспеченную старость", - пояснил политик.

Вместе с тем Мушак считает, что в Украине вполне возможно избавиться от дефицита пенсионного фонда и при этом поднимать пенсии людям, но нужно научиться жить соразмерно средствам.

"Это такое украинское ноу-хау. Но моя позиция следующая: я бы честно и искренне признался, что мы можем себе позволить, а что нет, и исходил бы от того, что мы можем жить по средствам. Это лучший праздник для финансового оздоровления. И через несколько лет у нас бы ситуация действительно изменилась к лучшему", - отметил нардеп.

Согласно его рассуждению, повышение пенсий глобально не решит проблему в стране, и предложил азиатский вариант решения финансового положения в Украине.

"Очевидно же, что даже при увеличении пенсий все равно дети должны помогать своим родителям, для того чтобы они прожили, а родители должны работать где-то параллельно. Но это больше азиатский подход - отмена пенсий в обмен на экономический рост. Потому что у нас дефицит пенсионного фонда составляет 150 миллиардов. Соответственно, эти деньги откуда-то берутся же? А они берутся от того, что недофинансируются ни школы, ни дороги, ни больницы. Поэтому я готов принять консолидированное решение, чтобы отменить пенсии, но сохранить эти деньги для экономического роста", - подытожил политик.