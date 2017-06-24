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АРТЕМСОЛЬ ОБЕСПЕЧИТ УКРАИНЦЕВ СОЛЬЮ ПРИ СОДЕЙСТВИИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ

24.06.2017 18:30
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АРТЕМСОЛЬ ОБЕСПЕЧИТ УКРАИНЦЕВ СОЛЬЮ ПРИ СОДЕЙСТВИИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ

ГП «Артемсоль» надеется на понимание со стороны руководства ПАО «Укрзализныця» в вопросах предоставления  предприятию вагонов.

 В связи с увеличением спроса на соль ГП «Артемсоль» обратилось к главе правления ПАО «Укрзализныця» Войцеху Балчуну с просьбой обеспечить государственное предприятие достаточным количеством вагонов.

Соледобывающее предприятие указывает, что с июня по сентябрь традиционно наблюдается повышение спроса на пищевую соль. Для своевременной отгрузки продукции необходимо достаточное количество подвижного состава, а именно - крытых вагонов для перевозки пищевой соли. На сегодня из-за создавшейся ситуации госпредприятие вынуждено частично отгружать продукцию в вагоны частных логистических компаний, стоимость услуг которых выше, чем у перевозчика ПАО «Укрзализныця».

«Потребителям не стоит переживать, дефицита соли и ситуации 2014 года не будет. Все отгрузки идут стабильно. Даже в случае возможных сбоев в поставках по причине нехватки вагонов, наши официальные представители имеют запасы продукции на своих складах. Это позволят более трех месяцев обеспечивать украинцев солью», - отмечает руководитель ГП «Артемсоль» Виктория Луценко.

Как сообщает пресс-служба предприятия, с начала года предприятие перевыполняет план по добыче продукции и уже произвело 371 тысячу тонн соли, что на 38% превышает показатель прошлого года. Поставки продукции осуществляются по всем направлениям.

Для сохранения положительной производственной динамики и своевременного обеспечения спроса, руководство и трудовой коллектив предприятия надеются на поддержку ПАО «Укрзализныця» в вопросе обеспечения вагонами.

Источник: zi.dn.ua

 



Теги: Донбасс, железная дорога, соль, Артемсоль
 
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