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Человек Курченко приобрел сеть газовых заправок в Германии, – DW
Принадлежащая Константину Пивоварову немецкая компания Geolog Oil&Gas Trading купила 126 газовых заправок в Германии.
Об этом пишет Deutsche Welle.
Управляет Geolog Oil&Gas Trading венский налоговый консультант Кристоф Герг, который известен тем, что создает для украинских клиентов фирмы в Германии и Австрии. Клиентами Герга являются Сергей Курченко и сын экс-премьера Алексей Азаров.
Представители окружения Виктора Януковича много лет скрывали по фамилии Ґерга свои инвестиции в Австрии и Германии. Речь идет о недвижимости в Вене и о фирмах, торгующих сжиженным газом.
«Мы купили 126 заправок по всей Германии и мы поставляем на них сжиженный газ», – подтвердил сам Кристоф Герг, исполнительный директор немецкой Geolog Oil&Gas Trading.
По словам Герга, ему неизвестно, откуда у украинского инвестора средства на приобретение сети автозаправок.
Согласно данным отчетности венской Geolog Oil&GasTrading и связанных с ней фирм под руководством Кристофа Ґерґа, полученные от торговли топливом средства вкладываются в недвижимость в Австрии. Покупаются квартиры в престижных районах Вены, а также коммерческая недвижимость.
Описанная схема координируется через холдинг Garda Handels und Beteiligungs GmbH. До бегства из Украины Виктора Януковича и введения санкций ЕС против его окружения через подставных лиц этот холдинг контролировал Алексей Азаров.
21 февраля 2014 года, за считанные дни до введения санкций ЕС, номинальным владельцем Garda стал Константин Пивоваров. Адвокаты Азарова утверждали, что свою австрийскую бизнес-империю сын экс-премьера подарил Пивоварову.
Константин Пивоваров также известен как экс-президент харьковского футбольного клуба «Металлист». Пивоваров возглавил клуб после того, как его владельцем стал Сергей Курченко.
Как отмечает издание, в конце 2012 года группа компаний Курченко «ВЭТЕК» купила в Германии сеть заправок Sparschwein Gas.
Кристоф Ґерґ заявил, что купленные недавно в Германии заправки юридически не имеют ничего общего с Sparschwein Gas Азарова и Курченко.
При том, что венская фирма Geolog Oil&Gas Trading зарегистрирована Ґергом по тому же адресу, что и фирмы Курченко и Азарова в Вене. У нее тот же исполнительный директор — сам Ґерґ.
При этом дело против Sparschwein Gas в Германии несколько месяцев назад закрыли после более трех лет следствия.
«Деньги на покупку Sparschwein Gas поступали из Швейцарии. Следствию не удалось установить ни владельцев счета, с которого осуществлялся перевод, ни происхождения средств», – пояснил старший прокурор города Гера, который вел дело по подозрению в отмывании денег.
Два года понадобилось следствию лишь на то, чтобы идентифицировать кто являются бенефициарами компаний, которые купили Sparschwein Gas. В конце концов следствие таки установило конечных владельцев заправок. Впрочем, происхождение денег так и не идентифицировало.
По данным следствия, 50% нидерландской фирмы, на которую через офшоры были оформлены заправки, принадлежащие сыну украинского экс-премьера Алексею Азарову, 25% – «газовому олигарху» Сергею Курченко и 25% – одному из топ-менеджеров «ВЭТЕК» Андрею Кошелю, который находится под следствием в Киеве.
Теги: Донбасс, Германия, заправка, газ
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