Фонд при ООН выделит около 5,5 млн долларов на энергоэффективность госзданий в Украине

24.06.2017 09:50

Средства выделяются в рамках ПРОООН.

Программа развития ООН начинает внедрение нового проекта, направленного на улучшение энергоэффективности государственных зданий и сооружений в Украине. Об этом говорится в пресс-релизе организации.

Проект предоставляет возможность муниципалитетам непосредственно внедрять энергоэффективные мероприятия, обеспечивая техническую поддержку компаниям по предоставлению энергетических услуг. Вместе с тем, данные мероприятия способствуют уменьшению как энергетических затрат, так и выбросов парниковых газов.

Глобальный экологический фонд выделить на проект 5,48 млн долларов. На эти средства будет осуществлена реконструкция и модернизация систем электро- и водоснабжения в государственных зданиях. Материальная поддержка также будет предоставлена местным инженерным компаниям для осуществления строительства, монтажа, эксплуатации, технического обслуживания и ремонта оборудования.

В течение пятилетнего периода, по меньшей мере десять пилотных проектов будут внедрены в десяти малых и средних городах Украины. Ожидается, что данные проекты будут способствовать сбережению энергии и приведут к ежегодному сокращению выбросов двуокиси углерода примерно на 510 тонн.

Напомним, ранее сообщало о том, что глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский заручился поддержкой ПРООН в дальнейшем восстановлении Донбасса.

Источник: rbc.ua