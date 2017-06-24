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«Хлебное перемирие» боевиками не соблюдается
Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов сегодня на брифинге после открытия нового отдела пограничной службы в Харьковской области.
«На протяжении этих суток огонь снова не прекращался, снова были произведены обстрелы», - сказал Турчинов, передает УНИАН.
«Что касается прекращения огня, к сожалению, за последние два месяца - это третья или четвертая договоренность о прекращении огня. Они постоянно нарушаются со стороны российских гибридных войск. Я не помню ни одной договоренности, которую они соблюдали. Не более полусуток держатся эти договоренности, и они начинают их нарушать», - сказал Турчинов.
«На этой неделе немного было уменьшение огня со стороны агрессора, но оно было связано не с тем, что у них совесть проснулась, а с тем, что очень активно работала мониторинговая миссия ОБСЕ», - подчеркнул секретарь СНБО.
21 июня Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе поддержала обращение местных советов о необходимости соблюдения режима тишины на время уборки урожая с 24 июня. Предусмотрено установление режима полного прекращения огня вдоль всей линии столкновения на период с 24 июня по 31 августа.
Теги: Донбасс, хлеб, перемирие, боевики
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