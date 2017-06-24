Кабмин решил докапитализировать "ПриватБанк"

Кабинет министров Украины на основании выводов независимого аудитора Ernst&Young (EY) решил докапитализировать ПриватБанк еще на 38,565 млрд грн для выполнения финучреждением экономических нормативов.

"Вывод аудитора свидетельствует о том, что банк был в худшем стоянии, чем считалось на момент его перехода в государственную собственность, и вынужден был сформировать дополнительные резервы для покрытия убытков от кредитных операций", – пояснил это решение министр финансов Александр Данилюк журналистам в Киеве в пятницу после внеочередного заседания правительства.

Согласно соответствующему постановлению №443, которое обнародовано на сайте правительства, в обмен на новые акции банка будут выпущены облигации внутреннего госзайма (ОВГЗ) сроком обращения до 17 лет и ставкой до 9,8% годовых.

По словам министра, процесс докапитализации будет проходить в два этапа, на первом из которых будут выпущены ОВГЗ на сумму 22,5 млрд грн.

"Монетизация этих облигаций не предусмотрена, а значит, дополнительная капитализация банка не повлияет на валютный рынок и уровень инфляции", – подчеркнул глава Минфина.

Как сообщалось, после национализации ПриватБанка 19 декабря 2016 года правительство до конца февраля уже докапитализировало его тремя траншами на 116,8 млрд грн: первоначально траншем ОВГЗ на 43 млрд грн сроком до 15 лет и доходностью до 10,5% годовых, а затем двумя траншами индексных ОВГЗ (с привязкой к курсу доллара) сроком до 15 лет и ставкой 6% на сумму соответственно 64 млрд грн и 9,8 млрд грн.

Глава Минфина напомнил, что национализация банка позволила защитить 20 млн его вкладчиков и избежать системных рисков для банковского сектора, а бывшие собственники обязались до 1 июля 2017 года реструктуризировать кредитный портфель для возмещения государству понесенных убытков.

Как сообщалось, 18 декабря 2016 года правительство по предложению Национального банка Украины (НБУ) и акционеров ПриватБанка, крупнейшими их которых на тот момент были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения. Государство получило 100% в его капитале, а ПриватБанк был докапитализирован на сумму 116,8 млрд грн. Обязательства конечных бенефициарных владельцев банка были изложены в письме от 16 декабря 2016 года, однако его текст не обнародовался.

Глава Нацбанка Валерия Гонтарева 10 апреля 2017 года заявила, что пост-аудит ПриватБанка после его национализации выявил дополнительные проблемы: не 97%, а почти 100% корпоративного кредитного портфеля было выдано связанным лицам, а затем сообщила, что финучреждению по итогам пост-аудита понадобится докапитализация еще минимум на 30 млрд грн.

EY работал с отчетностью ПриватБанка с осени 2016 года и выступил аудитором финансовой отчетности и деятельности банка за 2016 год, тогда как ранее аудит финучреждения проводил PwC. Согласно данным агентства "Интерфакс-Украина", по результатам первого анализа финансово-хозяйственной деятельности банка, проведенного EY в октябре-ноябре 2016 года, оценка по новым нормативам Нацбанка кредитного риска финучреждения по состоянию на 30 сентября была увеличена на 23,4 млрд грн – до 192,63 млрд грн. Позднее, в марте этого года, аудитор определил консервативное значение кредитного риска ПриватБанка по состоянию на момент национализации в 222,28 млрд грн.

Источник: telegraf.com.ua