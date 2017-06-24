НЕДЕЛЯ МАPИУПОЛЯ: ВЕРНЕТСЯ ЛИ В ГОРОД БОЛЬШОЙ ФУТБОЛ?

24.06.2017 21:50

В новом сезоне два клуба премьер-лиги - киевское «Динамо» и львовские «Карпаты» отказались проводить матчи в Мариуполе.

Такое неоднозначное заявление практически сразу прокомментировали в Футбольной федерации Украины.

«Я еще раз подтверждаю, что я готов кто боится ехать с ними вместе - это официальное мое заявление. Второе: любой инцидент может произойти не в Мариуполе или Краматорске. А может произойти в центре Киева и в Конча-Заспе. Если все-таки будет угроза, а она может быть где угодно и в Харькове, и Киеве или во Львове, то матч будет отменен или перенесен», - говорит Андрей Павелко, президент ФФУ.

Заявления Динамо и Карпат вызвали негодование у горожан. Молодежь из нескольких общественных организаций даже начала флешмоб в соцсетях, с призывом не бояться приезжать в Мариуполь.

«Заявления, которые делали представители этих футбольных команд, в них просматривалось с их стороны некое предубеждение к Мариуполю. И мы хотели это изменить», - рассказывает Вера Процких, активистка ОО «Фри-Мариуполь».

Глава областной полиции Вячеслав Аброськин заявил, что правоохранители готовы обеспечить безопасность как болельщиков так и команд.

В футбольном клубе «Мариуполь» считают, что оценка ситуации вызвана тем, как освещаются события связанные с городом в СМИ. Чтобы решить ситуацию премьер-лига пригласила в Мариуполь офицеров безопасности «Динамо» и «Карпат».

По мнению первого заместителя генерального директора ФК «Мариуполь» Андрея Санина, у офицеров безопасности вопросов играть ли Мариуполе, не осталось.

Домашний стадион мариупольского клуба прошел аккредитацию и утвержден регламентом Премьер -лиги.

Андрей Санин говорит, что решение об играх в Мариуполе - принято.

Матч с «Карпатами» запланирован на 12 августа, игра со столичным «Динамо» 26 августа. Приедут ли «Динамо» и «Карпаты»?

Источник: novosti.dn.ua