- Порошенко привітав українців із Днем молоді13:11
- Российские пропагандисты открывают новый офис в Крыму11:51
- В результате аварии в Киевской области погиб депутат Киевоблсовета Панченко11:30
- Порошенко на встрече с Макроном покажет план по реинтеграции Донбасса – политолог 11:14
- Парубий: "Северный поток-2" угрожает энергетической безопасности Украины и ЕС10:50
- Чалый: Украина ожидает визита трех министров США10:30
- Украина и Беларусь будут совместно разрабатывать проекты в сфере энергетики08:50
- В следующем отопительном сезоне украинцы получат меньше субсидий08:36
- Теплые кредиты профинансированы на 1,5 млрд грн08:13
- Порошенко похвастался выступлением АН-132Д на авиашоу во Франции07:50
НЕДЕЛЯ МАPИУПОЛЯ: ВЕРНЕТСЯ ЛИ В ГОРОД БОЛЬШОЙ ФУТБОЛ?
В новом сезоне два клуба премьер-лиги - киевское «Динамо» и львовские «Карпаты» отказались проводить матчи в Мариуполе.
Такое неоднозначное заявление практически сразу прокомментировали в Футбольной федерации Украины.
«Я еще раз подтверждаю, что я готов кто боится ехать с ними вместе - это официальное мое заявление. Второе: любой инцидент может произойти не в Мариуполе или Краматорске. А может произойти в центре Киева и в Конча-Заспе. Если все-таки будет угроза, а она может быть где угодно и в Харькове, и Киеве или во Львове, то матч будет отменен или перенесен», - говорит Андрей Павелко, президент ФФУ.
Заявления Динамо и Карпат вызвали негодование у горожан. Молодежь из нескольких общественных организаций даже начала флешмоб в соцсетях, с призывом не бояться приезжать в Мариуполь.
«Заявления, которые делали представители этих футбольных команд, в них просматривалось с их стороны некое предубеждение к Мариуполю. И мы хотели это изменить», - рассказывает Вера Процких, активистка ОО «Фри-Мариуполь».
Глава областной полиции Вячеслав Аброськин заявил, что правоохранители готовы обеспечить безопасность как болельщиков так и команд.
В футбольном клубе «Мариуполь» считают, что оценка ситуации вызвана тем, как освещаются события связанные с городом в СМИ. Чтобы решить ситуацию премьер-лига пригласила в Мариуполь офицеров безопасности «Динамо» и «Карпат».
По мнению первого заместителя генерального директора ФК «Мариуполь» Андрея Санина, у офицеров безопасности вопросов играть ли Мариуполе, не осталось.
Домашний стадион мариупольского клуба прошел аккредитацию и утвержден регламентом Премьер -лиги.
Андрей Санин говорит, что решение об играх в Мариуполе - принято.
Матч с «Карпатами» запланирован на 12 августа, игра со столичным «Динамо» 26 августа. Приедут ли «Динамо» и «Карпаты»?
Источник: novosti.dn.ua
Теги: Донбасс, футбол, Мариуполь, флешмоб
- Террористы не пропускали ОБСЕ около Новоазовска 13:33
- В Донецкой области городу Торецк грозит экологическая катастрофа12:53
- Выпускной на Донетчине: стало известно о сюрпризе12:30
- В МИНИСТЕРСТВЕ УКАЗЫВАЮТ НА КРИТИЧЕСКУЮ СИТУАЦИЮ С ВОДОСНАБЖЕНИЕМ ДОНЕТЧИНЫ12:13
- Обвиненный в госизмене полковник ВСУ объявил голодовку в СИЗО10:13
- На горі Карачун вшанували пам'ять загиблих на Сході військових АТО09:54
- У ЛИМАНІ ПОЖЕЖЕЮ НАМАГАЛИСЯ ПРИХОВАТИ СЛІДИ ВБИВСТВА 09:30
- Біженець з Донецька розповів, що чекає прихильників бойовиків після деокупації Донбасу07:30
- СМИ рассказали, как в оккупированном Донецке называют Захарченко21:10
- Членам банди, які захоплювати прокуратуру в Бахмуті, повідомлено про підозру20:30
- Террористы не пропускали ОБСЕ около Новоазовска 13:33
- Порошенко привітав українців із Днем молоді13:11
- В Донецкой области городу Торецк грозит экологическая катастрофа12:53
- Выпускной на Донетчине: стало известно о сюрпризе12:30
- В МИНИСТЕРСТВЕ УКАЗЫВАЮТ НА КРИТИЧЕСКУЮ СИТУАЦИЮ С ВОДОСНАБЖЕНИЕМ ДОНЕТЧИНЫ12:13
- Российские пропагандисты открывают новый офис в Крыму11:51
- В результате аварии в Киевской области погиб депутат Киевоблсовета Панченко11:30
- Порошенко на встрече с Макроном покажет план по реинтеграции Донбасса – политолог 11:14
- Сборная Украины выиграла чемпионат Европы по боксу 11:00
- Парубий: "Северный поток-2" угрожает энергетической безопасности Украины и ЕС10:50
- Даже россияне понимают, что ВСУ зайдут в Донецк - житель города12:52
- В объективе - ад кромешный20:00
- Зов природы: Опустела вишнёвая ветка, поседели степные курганы19:48
- Как нашли себе применение маленькие мариупольские «заробчане» 19:32
- Если Солнце вдруг оказалось недругом19:08
- Летние простуды протекают дольше и лечатся труднее, чем зимние18:44
- Язык твой – враг твой: Что сулят Донбассу законопроекты об украинском языке16:06
- Иван Драч: "Россия никогда не даст нам почувствовать себя победителями"15:26
- Она стоит в аптеке сущие копейки, но польза от неё огромна09:20
- Мы превращаемся в страну с самой узкой рамкой задач09:05
- Это конец: у Захарченко издали шокирующий приказ о новом графике работы шахт – соцсети проклинают “ДНР”
- Кабмин внёс важные изменения в «переселенческие постановления»
- Як дізнатися про свій робочий стаж не виходячи з дому
- Она стоит в аптеке сущие копейки, но польза от неё огромна
- “Пусть сожрет и подавится. Жалко бабушку!” – дончане взбешены конфискацией продуктов питания на блокпостах “ДНР”
- Даже россияне понимают, что ВСУ зайдут в Донецк - житель города
- Кремль избавляется от предателей: Москва передаст Киеву из Крыма известного комбата “ДНР”, пытавшего до смерти 16-летнего патриота Украины
- Госдума РФ забила последний гвоздь в крышку гроба крымского туризма: одобрен скандальный законопроект о курортном сборе
- СМИ рассказали, как в оккупированном Донецке называют Захарченко
- Турчинов: Контроль жителей ЛДНР усилят