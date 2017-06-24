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ОБСЕ поддержала создание зон безопасности на Донбассе
Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ поддержала предложение Международного комитета Красного Креста о создании зон безопасности у объектов жизнеобеспечения в Донбассе. Об этом сообщил журналистам первый заместитель главы СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг.
«Мы поддерживаем эту идею. И сегодняшний доступ на Донецкую фильтровальную станцию подтвердил, что если у нас есть доступ к обеим сторонам, у нас есть возможность участия в таких проектах… Красный Крест готов, СММ готова, люди готовы, стороны не готовы взять на себя обязательства для установления длительного перемирия», — сказал Хуг, информирует еizvestia.com.
Ранее президент Красного Креста Петер Маурер заявлял, что комитет надеется увидеть прогресс в реализации зон безопасности в Донбассе, которые усиляи защиту жизненно важных объектов инфраструктуры в регионе. По словам Маурера, их создание должно быть согласовано всеми сторонами конфликта «напрямую или с помощью нейтрального посредника, такого как МККК».
Теги: Донбасс, безопасность, ОБСЕ, зона
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