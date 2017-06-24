Садовый пожаловался, что Порошенко с Гройсманом с ним не встретились в Киеве

После визита мэра Львова Андрея Садового в Киев градоначальник не смог встретиться с Президентом Украины Петром Порошенко и премьер-министром Владимиром Гройсманом, — сообщил сегодня Садовый в эфире одного из украинских телеканалов.

«С премьером я общался в последний раз две недели назад, и у нас тогда была достаточно длительная встреча. Вчера, приехав в Киев, я позвонил Президенту. Мы с ним пообщались по телефону. У главы государства – плотный график, он улетает за пределы страны в командировки, и реально будет в Киеве до четверга. Позвонил премьеру, он трубку не поднял, на смс не ответил. Наверное, тоже занят важными делами. А я хотел лично сообщить, насколько непростой является ситуация (с мусором во Львове – Ред.), чтобы они знали это из первых уст», — пожаловался львовский градоначальник.

Ранее сообщалось, что накануне во Львове разблокировали вывоз мусора и спецтехника заработала в круглосуточном режиме. В результате коммунальщикам удалось убрать около 300 тонн твердых бытовых отходов.

Источник: hubs.ua