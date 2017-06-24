Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Савченко назвала адресата неприличного жеста на заседании Рады

24.06.2017 21:30
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Савченко назвала адресата неприличного жеста на заседании Рады

Депутат Верховной Рады Надежда Савченко заявила, что показанный ею на заседании парламента неприличный жест был адресован премьер-министру страны Владимиру Гройсману. Об этом в пятницу, 23 июня, сообщает телеканал NewsOne.

По ее словам, во время голосования по поводу государственного бюджета глава кабмина начал призывать депутатов принять необходимое ему решение.

-После этого я ему через весь зал закричала, что не нужно давить на жалость, а нужно работать, то, я хочу вам показать, какой жест показал Гройсман,

— сказала Савченко и продемонстрировала средний палец.

Источник: socportal.info



Теги: Донбасс, Рада, заседание, Надежда Савченко
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх