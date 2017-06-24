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Украинцам предоставили значительные скидки на первые поездки в Прагу
ПАО «Укрзализныця» запускает новую услугу — «билет первой минуты»; благодаря этой услуге первые три билета на рейс будут продаваться со значительной скидкой. Об этом сообщил председатель правления ПАО «Укрзализныця» Войцех Бальчун на странице в соцсети Facebook.
Первыми на себе действие дисконта смогут испытать пассажиры, путешествующие поездом из Киева или Львова в Прагу.
«Первые три билета в продаже, открывающейся в сообщении Киев-Прага-Киев, продаются со значительным дисконтом! По соглашению между ПАО „Укрзализныця“ и АО „Чешские железные дороги“ установлены специальные тарифные условия и условия реализации проездных документов на отдельно выделенные 3 места», — написал Бальчун в Facebook.
Речь о билетах на беспересадочный вагон, следующем в Прагу в составе поездов № 771 (из Киева), № 108 (из Львова).
Дисконтная программа действует только для 3-х мест как для поездки «туда», так и для поездки «обратно». Такая поездка со скидками может быть оформлена только от/до станций Киев и Львов до/от станций Чехии (Словакия — только транзитом). Купить билеты в Чехию или из Чехии в Украину по дисконту можно как «туда и обратно», так и только в одном направлении «туда» или «обратно». Специальные тарифные условия не комбинируются с другими предложениями, в том числе и детскими билетами.
Билеты по дисконту нельзя вернуть, обменять и переоформить. Дисконт действует на предварительную продажу билетов и заканчивается за сутки до отправления поезда из Киева, и за 3 суток в обратном направлении при отправлении поезда из Праги.
В сутки отправления поезда из Киева дисконт для трех мест уже не действует.
«Стоимость проезда по состоянию на 22 июня по дисконтной программе в сообщении Киев-Прага — 1891,70 грн (64,0 евро) Львов-Прага — 1513,95 грн (51,0 евро). Билеты по обычному тарифу на эту же дату для международного сообщения Киев-Прага — 2868,05 грн (98,6 евро) Львов-Прага — 2403,12 грн (82,6 евро)», — написал он.
Источник: fakty.ua
Теги: Донбасс, Прага, билеты, скидки, поездка
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