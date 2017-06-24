В Дніпропетровській області ліквідували підпільну пивоварню

24.06.2017 10:30

ДНІПРО. 23 червня. УНН-Центр. Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Дніпропетровській області ліквідували підпільну пивоварню та вилучили 2,7 тис. літрів пива, передає УНН-Центр з посиланням на главк фіскальної служби регіону.

“В рамках проведення операції „Акциз-2017“ було встановлено, що в одному із сіл області 40-річний громадянин, без будь-яких дозвільних документів, організував виготовлення і збут солодового пива під виглядом однієї з торгових марок по території області та через Інтернет. Незаконне виробництво здійснювалося з використанням обладнання, що забезпечує масове виготовлення пива”, — прокемунтавали фіскали.

В результаті проведених заходів було вилучено 2,7 тис. літрів пива, а також обладнання, яке використовувалося в незаконній діяльності. Загальна вартість вилученого становить понад 1,1 млн. грн.

Стосовно організатора складено протокол про вчинення правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 164 КУпАП.