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В Киеве произошел взрыв на заводе, травмирован работник

24.06.2017 09:30
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В Киеве произошел взрыв на заводе, травмирован работник

Взрыв произошел на предприятии в Дарницком районе.

На территории завода в Дарницком районе Киева произошел взрыв, в результате пострадал один работник. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

Инцидент произошел еще 20 июня, о чем сообщил врач городской больницы, куда госпитализировали пострадавшего с термическими ожогами. 

"51-летний житель Киевской области получил травмы на предприятии, которое находится на улице Бориспольской. В результате взрыва, который произошел в цехе железобетонных конструкций, пострадавший получил ожоги", – сказано в сообщении. 

Следователи проводят расследование инцидента, открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 270 (Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. 

На экспертизу направлены вещественные доказательства – журналы с инструктажами работников предприятия. 

Источник: kiev.segodnya.ua




Теги: Донбасс, взрыв, пострадавший, завод
 
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