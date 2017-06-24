- Порошенко привітав українців із Днем молоді13:11
- Российские пропагандисты открывают новый офис в Крыму11:51
- В результате аварии в Киевской области погиб депутат Киевоблсовета Панченко11:30
- Порошенко на встрече с Макроном покажет план по реинтеграции Донбасса – политолог 11:14
- Парубий: "Северный поток-2" угрожает энергетической безопасности Украины и ЕС10:50
- Чалый: Украина ожидает визита трех министров США10:30
- Украина и Беларусь будут совместно разрабатывать проекты в сфере энергетики08:50
- В следующем отопительном сезоне украинцы получат меньше субсидий08:36
- Теплые кредиты профинансированы на 1,5 млрд грн08:13
- Порошенко похвастался выступлением АН-132Д на авиашоу во Франции07:50
Завдання влади – зробити інформаційний простір Донеччини і Луганщини українським
Рівень військової журналістики та роботи прес-служби ЗСУ станом на сьогодні значно покращився у порівнянні з 2014 роком, проте залишається серйозна проблема з низькою присутністю українських телеканалів у зоні розмежування.
Про це заявила голова Комітету з питань свободи слова та інформаційної політики, заступник керівника фракції «Народний фронт» Вікторія Сюмар, звітуючи щодо виїзного засідання комітету, яке відбулося минулого тижня в зоні розмежування в Донецькій області.
Вона повідомила, що члени комітету відвідали Авдіївку, Покровськ, Зайцеве та Краматорськ, де оглянули стратегічні об’єкти, зокрема телевізійні вишки та передавальні пункти, а також зустрілися з представниками місцевої влади з Луганської та Донецької цивільно-військових адміністрацій та прес-офіцерами АТО.
Як зазначила Вікторія Сюмар, це вже друга поїздка членів комітету в зону розмежування. Після першого візиту, який відбувся рік тому, була напрацьована ціла низка рекомендацій, які надалі лягли в основу рішень РНБО та взяті до виконання іншими органами влади. Після цьогорічної поїздки профільний комітет виокремив нові пріоритети, які стоять перед українською владою.
«Треба сказати, що ситуація там суттєво змінилася на краще. І це є велика заслуга всіх тих органів, які там працюють. Ми побачили, по-перше, злагоджену роботу прес-офіцерів АТО, прес-служб: надзвичайно добре продуманий механізм системи управління, як все це організовано в рамках оперативного штабу Збройних Сил, який працює в кожному секторі. Є загальний оперативний штаб, є мобільні бригади, є бригадний офіцер», - розповіла вона.
Голова комітету також відзначила високий професійний рівень газет для військових, так званих «бойових листків», які видають прес-офіцери АТО.
«Кожна бригада має газету, яку видає один-два рази на тиждень. Якість цих газет надзвичайно висока. Це перші видання, які хочеться читати від корки до корки, тому що там реальні історії людей, реальна поезія людей, які там є, там реальні поради, написані солдатською мовою - «як не підірватися на міні», «як спілкуватися з місцевими». Це той рівень військової журналістики, про який ще рік тому ми могли лише мріяти», - наголосила Вікторія Сюмар.
Народний депутат також відзначила, що станом на сьогодні у порівнянні з 2014 роком значно покращилася ситуація з технічним оснащенням прес-служби ЗСУ. Так, за її словами, три роки тому в прес-службі ЗСУ у Києві не було навіть жодної цифрової фотокамери, і їх довелося терміново закуповувати.
Крім того, члени комітету відвідали місцевого суспільного мовника «ДоТБ», щодо роботи якого у голови комітету виникли питання.
«Ми визначили, що повинно бути пріоритетне фінансування та технічне забезпечення цих філій (суспільного мовника). Саме через те, що їхня присутність у регіоні є дуже високою, а рейтинги є дуже низькими. Якщо ми змогли зробити так, щоб технічно донести сигнал «ДоТБ», ми маємо зробити так, щоб цей сигнал був про щось», - підкреслила Сюмар.
Водночас, як наголосила парламентар, залишається серйозна проблема з присутністю українських телеканалів у зоні розмежування. Наприклад, за її словами, в Авдіївці мовлять лише два українські телеканали: «UA: перший» і «ДоТБ».
«Жодного іншого українського телеканалу немає», - обурилася вона.
«Пріоритет – зробити так, щоб цей інформаційний простір (Донеччини і Луганщини) став українським, а не російським. Станом на зараз ми змушені з прикрістю констатувати: на тих територіях, які українська влада контролює, де є наші правоохоронні органи, де є українська армія, інформаційний простір лишається російським», - заявила Вікторія Сюмар.
На її думку, вирішити цю проблему можливо лише шляхом блокування сигналу російських мовників і посиленням сигналу українських мовників.
Источник: gopri.in.ua
Теги: Донбасс, Луганск, информация, власть
- Террористы не пропускали ОБСЕ около Новоазовска 13:33
- В Донецкой области городу Торецк грозит экологическая катастрофа12:53
- Выпускной на Донетчине: стало известно о сюрпризе12:30
- В МИНИСТЕРСТВЕ УКАЗЫВАЮТ НА КРИТИЧЕСКУЮ СИТУАЦИЮ С ВОДОСНАБЖЕНИЕМ ДОНЕТЧИНЫ12:13
- Обвиненный в госизмене полковник ВСУ объявил голодовку в СИЗО10:13
- На горі Карачун вшанували пам'ять загиблих на Сході військових АТО09:54
- У ЛИМАНІ ПОЖЕЖЕЮ НАМАГАЛИСЯ ПРИХОВАТИ СЛІДИ ВБИВСТВА 09:30
- Біженець з Донецька розповів, що чекає прихильників бойовиків після деокупації Донбасу07:30
- СМИ рассказали, как в оккупированном Донецке называют Захарченко21:10
- Членам банди, які захоплювати прокуратуру в Бахмуті, повідомлено про підозру20:30
- Террористы не пропускали ОБСЕ около Новоазовска 13:33
- Порошенко привітав українців із Днем молоді13:11
- В Донецкой области городу Торецк грозит экологическая катастрофа12:53
- Выпускной на Донетчине: стало известно о сюрпризе12:30
- В МИНИСТЕРСТВЕ УКАЗЫВАЮТ НА КРИТИЧЕСКУЮ СИТУАЦИЮ С ВОДОСНАБЖЕНИЕМ ДОНЕТЧИНЫ12:13
- Российские пропагандисты открывают новый офис в Крыму11:51
- В результате аварии в Киевской области погиб депутат Киевоблсовета Панченко11:30
- Порошенко на встрече с Макроном покажет план по реинтеграции Донбасса – политолог 11:14
- Сборная Украины выиграла чемпионат Европы по боксу 11:00
- Парубий: "Северный поток-2" угрожает энергетической безопасности Украины и ЕС10:50
- Даже россияне понимают, что ВСУ зайдут в Донецк - житель города12:52
- В объективе - ад кромешный20:00
- Зов природы: Опустела вишнёвая ветка, поседели степные курганы19:48
- Как нашли себе применение маленькие мариупольские «заробчане» 19:32
- Если Солнце вдруг оказалось недругом19:08
- Летние простуды протекают дольше и лечатся труднее, чем зимние18:44
- Язык твой – враг твой: Что сулят Донбассу законопроекты об украинском языке16:06
- Иван Драч: "Россия никогда не даст нам почувствовать себя победителями"15:26
- Она стоит в аптеке сущие копейки, но польза от неё огромна09:20
- Мы превращаемся в страну с самой узкой рамкой задач09:05
- Это конец: у Захарченко издали шокирующий приказ о новом графике работы шахт – соцсети проклинают “ДНР”
- Кабмин внёс важные изменения в «переселенческие постановления»
- Як дізнатися про свій робочий стаж не виходячи з дому
- Она стоит в аптеке сущие копейки, но польза от неё огромна
- “Пусть сожрет и подавится. Жалко бабушку!” – дончане взбешены конфискацией продуктов питания на блокпостах “ДНР”
- Даже россияне понимают, что ВСУ зайдут в Донецк - житель города
- Кремль избавляется от предателей: Москва передаст Киеву из Крыма известного комбата “ДНР”, пытавшего до смерти 16-летнего патриота Украины
- Госдума РФ забила последний гвоздь в крышку гроба крымского туризма: одобрен скандальный законопроект о курортном сборе
- СМИ рассказали, как в оккупированном Донецке называют Захарченко
- Турчинов: Контроль жителей ЛДНР усилят