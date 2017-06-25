- В начале следующей недели Украину ждут дожди 15:52
- Какие проблемы волнуют украинцев?15:32
- Аваков: Стену между Россией и Украиной на Харьковщине достроят уже в этом году 15:10
- ВЛАСТИ ОРДЛО НЕ ПУСКАЮТ В ЗАТОПЛЕННЫЕ ШАХТЫ НЕМЕЦКИХ ЭКСПЕРТОВ14:30
- Украинцам рассказали, как можно увеличить зарплату14:10
- Украина договорилась с Польшей о реализации ряда инфраструктурных проектов13:50
- Порошенко привітав українців із Днем молоді13:11
- Российские пропагандисты открывают новый офис в Крыму11:51
- В результате аварии в Киевской области погиб депутат Киевоблсовета Панченко11:30
- Порошенко на встрече с Макроном покажет план по реинтеграции Донбасса – политолог 11:14
Аваков: Стену между Россией и Украиной на Харьковщине достроят уже в этом году
Инженерно-техническое обустройство государственной границы с Российской Федерацией на территории Харьковщины по проекту «Европейский вал» должно быть полностью закончено в 2017 году. Об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков на брифинге в Харьковской области в субботу, 24 июня, информирует еizvestia.com.
«В этом году поставлена задача, и пограничники готовы ее выполнить, чтобы мы весь харьковский участок границы полностью перекрыли проектом «Европейский вал».
В этом году Харьковская область, затем – Луганская, Сумская. Такие наши планы, и мы будем настаивать, чтобы финансирование было полным», – отметил Аваков.
Он уточнил, что на обустройство границы в Харьковской области планируется направить в общей сложности 500 млн. грн.
«Для этого будут использоваться средства, выделенные в этом году порядка 200 млн гривен. Кроме того, проектом корректировки бюджета, который позавчера утвердил парламент, дополнительно предполагается еще 300 млн гривен. Это позволит весь харьковский участок границы обеспечить интеллектуальными вышками, сейсмическим кабелем, обеспечить инженерное обустройство, чтобы ни один метр границы не был без контроля пограничников. Эта система позволит нам надежно уберечь границы Европейского Союза, с которым у нас теперь безвизовый режим, и обеспечить реальное функционирование Европейского вала», — добавил Аваков.
Как сообщалось ранее, «Европейский вал» – проект по оборудованию границы с Россией. Первоначально назывался «Стена». 19 ноября 2014 года Кабинет министров Украины принял решение утвердить указ Петра Порошенко об одностороннем обозначении линии украинско-российской границы. Проект предусматривает сооружение траншей, рвов, а также специальных объектов.
Теги: Украина, Донбасс, стена, Аваков
- Шесть подразделений сил АТО загадочно встретились на Донбассе14:50
- Террористы не пропускали ОБСЕ около Новоазовска 13:33
- В Донецкой области городу Торецк грозит экологическая катастрофа12:53
- Выпускной на Донетчине: стало известно о сюрпризе12:30
- В МИНИСТЕРСТВЕ УКАЗЫВАЮТ НА КРИТИЧЕСКУЮ СИТУАЦИЮ С ВОДОСНАБЖЕНИЕМ ДОНЕТЧИНЫ12:13
- Обвиненный в госизмене полковник ВСУ объявил голодовку в СИЗО10:13
- На горі Карачун вшанували пам'ять загиблих на Сході військових АТО09:54
- У ЛИМАНІ ПОЖЕЖЕЮ НАМАГАЛИСЯ ПРИХОВАТИ СЛІДИ ВБИВСТВА 09:30
- Біженець з Донецька розповів, що чекає прихильників бойовиків після деокупації Донбасу07:30
- СМИ рассказали, как в оккупированном Донецке называют Захарченко21:10
- В начале следующей недели Украину ждут дожди 15:52
- Какие проблемы волнуют украинцев?15:32
- Аваков: Стену между Россией и Украиной на Харьковщине достроят уже в этом году 15:10
- Шесть подразделений сил АТО загадочно встретились на Донбассе14:50
- ВЛАСТИ ОРДЛО НЕ ПУСКАЮТ В ЗАТОПЛЕННЫЕ ШАХТЫ НЕМЕЦКИХ ЭКСПЕРТОВ14:30
- Украинцам рассказали, как можно увеличить зарплату14:10
- Украина договорилась с Польшей о реализации ряда инфраструктурных проектов13:50
- Террористы не пропускали ОБСЕ около Новоазовска 13:33
- Порошенко привітав українців із Днем молоді13:11
- В Донецкой области городу Торецк грозит экологическая катастрофа12:53
- Даже россияне понимают, что ВСУ зайдут в Донецк - житель города12:52
- В объективе - ад кромешный20:00
- Зов природы: Опустела вишнёвая ветка, поседели степные курганы19:48
- Как нашли себе применение маленькие мариупольские «заробчане» 19:32
- Если Солнце вдруг оказалось недругом19:08
- Летние простуды протекают дольше и лечатся труднее, чем зимние18:44
- Язык твой – враг твой: Что сулят Донбассу законопроекты об украинском языке16:06
- Иван Драч: "Россия никогда не даст нам почувствовать себя победителями"15:26
- Она стоит в аптеке сущие копейки, но польза от неё огромна09:20
- Мы превращаемся в страну с самой узкой рамкой задач09:05
- Это конец: у Захарченко издали шокирующий приказ о новом графике работы шахт – соцсети проклинают “ДНР”
- Кабмин внёс важные изменения в «переселенческие постановления»
- Як дізнатися про свій робочий стаж не виходячи з дому
- Она стоит в аптеке сущие копейки, но польза от неё огромна
- “Пусть сожрет и подавится. Жалко бабушку!” – дончане взбешены конфискацией продуктов питания на блокпостах “ДНР”
- Даже россияне понимают, что ВСУ зайдут в Донецк - житель города
- СМИ рассказали, как в оккупированном Донецке называют Захарченко
- Кремль избавляется от предателей: Москва передаст Киеву из Крыма известного комбата “ДНР”, пытавшего до смерти 16-летнего патриота Украины
- Госдума РФ забила последний гвоздь в крышку гроба крымского туризма: одобрен скандальный законопроект о курортном сборе
- Турчинов: Контроль жителей ЛДНР усилят