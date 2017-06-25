Фірма Януковича-Курченка експортувала в Україну нафтопродуктів на $75 млн

25.06.2017 22:10

За даними СБУ, компанія Олександра Януковича та бізнесмена Сергія Курченка у 2016 – 2017 рр. імпортувала в Україну нафтопродуктів на $75 млн.

Про це стало відомо з ухвали Печерського суду Києва, що розміщена у Єдиному реєстрі судових рішень.

Цим, а також низкою інших рішень суд арештував рахунки кількох компаній в рамках розслідування про ухилення від сплати податків.

Згідно фабули кримінального провадження, яке здійснює СБУ, невідомі особи із залученням «конвертаційних центрів» організували імпорт та оптово-роздрібну торгівлю паливно-мастильними матеріалами на території Київської, Харківської та інших областей.

Уточнюється, що лише протягом 2016-2017 років компанія «Нафтопродукт трейдінг» здійснила імпорт нафтопродуктів на суму 74,7 млн доларів, «Укргазпетроліум» - понад 15 млн гривень, «Укрпетролпостач» - понад 85 млн гривень.

У подальшому імпортери сформували податковий кредит та «реалізували» його підприємствам із ознаками фіктивності для ухилення від сплати податків та виведення коштів в тіньовий сектор економіки.

У квітні російське видання «Комерсант» писала, що за фірмою «Нафтопродукт трейдінг» (яка офіційно належить гонконгській Silver Prime Inc. Ltd) насправді стоїть український бізнесмен Сергій Курченко та син екс-президента Олександр Янукович.

Це підтвердили одразу чотири співрозмовники російської газети «Комерсант» - згідно інсайду, за цією структурою стоїть український бізнесмен Сергій Курченко (втік з України на початку 2014 року та вважався близьким до екс-президента Віктора Януковича), а також син Віктора Януковича Олександр.

«Комерсант» повідомляв, що з травня кремлівська влада забов'язала нафтогазові компанії Росії постачати скраплений газ в Україну через три акредитовані фірми - українські «Ойл Трейдінг Груп» (бенефіціар, з української реєстру, Вікторія Панаріна), «Нафтопродукт Трейдинг» (належить гонконгської Silver Prime Inc. Ltd) і «Перспектива трейд груп» (власник - Світлана Глущенко).

Раніше українські ЗМІ називали бенефіціаром Silver Prime Inc.,яка володіє вищезазначеною «Нафтопродукт Трейдинг», Валентина Мора, заступника голови групи UMH (нею володіє Курченко). Зараз бенефіціаром гонконгської компанії є Дмитро Крікберг, член наглядової ради Одеського НПЗ в період, коли завод контролював пан Курченко.

У січні «Економічна правда» з посиланням на джерело в СБУ повідомила, що «Нафтопродукт Трейдинг» фігурує у розслідуванні проти співробітників енергетичної митниці. Мовляв, вони штучно занижували ставки акцизного збору для групи компаній протягом 2015-2016 рр.

Наприклад, під виглядом дистилятів і газойлів з вмістом сірки не більше 0,001% ввозилися дистиляти та газойлі з вмістом сірки більше 0,1%. Різниця ставки акцизу між першими і другими – 30,5 євро/т, що фактично було чистим прибутком організаторів схеми. Поставки товарів на адресу цих компаній здійснювалися за так званими «непрямими» контрактами – через ряд компаній-посередників. За інформацією ЕП, головним управлінням «К» СБУ також розслідується справа за фактом фінансування тероризму, в якій «НП-Трейдинг» і «Нафтопродукт Трейдинг» фігурують в якості компаній, через які здійснюється матеріальне забезпечення «ДНР» та «ЛНР». За даними СБУ, «НП-Трейдинг» і «Нафтопродукт Трейдинг» асоційовані з групою компаній «СЄПЕК» Сергія Курченка. А щодо «НП-трейдинг» слідчі вже мають дозвіл на доступ до банківської документації.

Источник: glavcom.ua