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К Порошенко обратились по поводу возможной дискриминации жителей ОРДЛО

25.06.2017 20:10
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К Порошенко обратились по поводу возможной дискриминации жителей ОРДЛО

Общественные деятели обратились к Президенту Украины Петру Порошенко с заявлением, в котором выражают обеспокоенность возможной дискриминацией жителей оккупированных территорий. Заявление размещено на сайте гражданской инициативы Восток-SOS.

В заявлении говорится:

«Не ставя под сомнение необходимость проведения идентификации всех лиц, подающих заявления на получение паспорта гражданина Украины для выезда за границу, считаем, что тональность информационных сообщений, которые звучат от первых лиц страны, акцентирует внимание не на необходимости корректного наполнения Единого государственного демографического реестра, а на выделении лиц, выехавших с временно оккупированной территории, как требующих «тщательной проверки». С сожалением отмечаем, что подобные высказывания могут привести к стигматизации жителей оккупированных территорий, временно неподконтрольных территорий и лиц, вынужденно переместились. А это более чем 7 миллионов граждан Украины».

Ранее сообщалось, что разработка законопроекта о реинтеграции Донбасса близка к завершению.



Теги: Донбасс, обращение, Порошенко, ОРДЛО
 
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