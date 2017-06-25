Парубий: "Северный поток-2" угрожает энергетической безопасности Украины и ЕС

25.06.2017 10:50

Российский проект "Северный поток-2" может поставить под угрозу энергетическую безопасность европейских стран. Об этом заявил Председатель Верховной Рады Андрей Парубий во время ІІ Форума местного развития в Трускавце, сообщает Еспресо.TV.

Он отметил, что во время его встречи со спикером Палаты представителей США Полом Райаном последний выразил убеждение в том, что скрапленный газ на рынке будет гораздо дешевле чем тот, что используется сегодня.

По словам Председателя ВР, получение нового потока скрапленного газа поможет защитить энергетическую безопасность Украины.

"Мы выразили общую позицию по поводу того, что "Северный поток-2", который сегодня реализует Россия, является вредным для Украины противоречит интересам Украины, а также многих европейских государств и может влиять на их энергетическую безопасность", - подчеркнул Парубий.

Как сообщалось, проект "Северный поток - 2" (Nord Stream 2) предполагает строительство двух ниток газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Общая пропускная способность запланирована в 55 миллиардов кубометров в год.

Для реализации проекта создана компания Nord Stream 2 AF, которая в апреле подписала соглашения о финансировании проекта с Shell (Великобритания - Нидерланды), OMV (Австрия), Engie (Франция), Uniper и Wintershall (обе - Германия). В июне партнеры зачислили на счета компании более миллиарда евро. Планируется, что трубопровод заработает в 2019 году.

Ранее республиканское большинство Палаты представителей конгресса США притормозило голосование по санкциям против России, которые одобрил Сенат. Отдельным пунктом в документе прописано намерение США "противодействовать строительству газопровода "Северный поток - 2".

Источник: telegraf.com.ua