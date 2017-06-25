По уровню пенсий для прокуроров и судей Украина уже «пришла» в Европу – эксперт

25.06.2017 20:53

Уровень пенсионных выплат для сотрудников прокуратуры и судей в Украине соответствует нормам, существующим в странах Европейского Союза.

Такую точку зрения в комментарии корреспонденту ГолосUA высказал экономист Александр Охрименко.

«Во многих странах мира, в том числе в Европейском Союзе, пенсионные выплаты для госчиновников, судей и прокуроров очень высокие. Считается, что если прокурор не нарушает законы, отрабатывает положенный срок без замечаний, то он получает очень большую пенсию. Это касается госчиновников и судей. Если сравнить пенсию обычного немецкого рабочего и судьи, то разница может составлять 5-7 раз. Но при этом, судья старается делать свою работу добросовестно, так как в противном случае он теряет свою большую пенсию – там люди ею дорожат. У нас для всех этих категорий пенсии сделали как в Европе, но они не всегда ими дорожат», - констатировал А. Охрименко.

Эксперт добавил, что в случае уровня пенсионных выплат для сотрудников прокуратуры, госчиновников и судей, «Украина уже пришла в Европейский Союз».

Напомним, в Пенсионном фонде Украины сообщили, что по состоянию на 1 мая средний размер пенсионных выплат судьям составляет 23,7 тыс. грн. Также в тройке наиболее высоких находятся средние пенсионные выплаты по закону "О статусе народного депутата" – 15,17 тыс. грн и по закону "О прокуратуре" – 9,9 тыс. грн.

Средний размер всех пенсионных выплаты в Украине на эту дату равен 1,88 тыс. грн. Пенсионные выплаты чернобыльцам составляют 3,54 тыс. грн, госслужащим – 3,41 тыс. грн и подпадающим под нормы закона "О государственной поддержке СМИ и социальной защите журналистов" – 3,45 тыс. грн.

Источник: ru.golos.ua