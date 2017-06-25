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- Порошенко похвастался выступлением АН-132Д на авиашоу во Франции07:50
Порошенко похвастался выступлением АН-132Д на авиашоу во Франции
Порошенко поблагодарил экипаж Ан-132 за выступление на Paris Air Show.
Появились фото украинского Ан-132Д, презентацию которого на авиасалоне Paris Air Show высоко оценил президент Петр Порошенко, назвав самолет "нашим красавцем".
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Обозреватель.
"Блестящее выступление нашего красавца АН-132 на престижном аэрокосмическом салоне Paris Air Show 2017! Спасибо экипажа самолета - Виктору Гончарову и Богдану Загорулько за прекрасную работу. Вы - невероятно крутые!" - написал он.
Отмечается, что Paris Air Show проходит с 19 по 25 июня в пригороде Парижа Ле Бурже. Авиасалон собирает у себя в гостях представителей ведущих компаний авиационной отрасли из 43 стран.
Ан-132Д - одна из премьер Paris Air Show. Самолет построен ГП "Антонов" по заказу Саудовской Аравии.
Теги: Донбасс, Франция, самолет, Порошенко
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