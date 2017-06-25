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Порошенко похвастался выступлением АН-132Д на авиашоу во Франции

25.06.2017 07:50
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Порошенко похвастался выступлением АН-132Д на авиашоу во Франции

Порошенко поблагодарил экипаж Ан-132 за выступление на Paris Air Show.

Появились фото украинского Ан-132Д, презентацию которого на авиасалоне Paris Air Show высоко оценил президент Петр Порошенко, назвав самолет "нашим красавцем".

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Обозреватель.

"Блестящее выступление нашего красавца АН-132 на престижном аэрокосмическом салоне Paris Air Show 2017! Спасибо экипажа самолета - Виктору Гончарову и Богдану Загорулько за прекрасную работу. Вы - невероятно крутые!" - написал он.

Отмечается, что Paris Air Show проходит с 19 по 25 июня в пригороде Парижа Ле Бурже. Авиасалон собирает у себя в гостях представителей ведущих компаний авиационной отрасли из 43 стран.

Ан-132Д - одна из премьер Paris Air Show. Самолет построен ГП "Антонов" по заказу Саудовской Аравии. 

 



Теги: Донбасс, Франция, самолет, Порошенко
 
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