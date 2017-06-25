Порошенко привітав українців із Днем молоді

25.06.2017 13:11

Президент України Петро Порошенко привітав українську молодь із святом. Привітання розміщене на його офіційному сайті.

“У житті немає пори прекраснішої, ніж молодість. Це час становлення особистості, планування майбутнього, здобуття освіти, нових відкриттів та вражень, перших кроків та звершень на професійному шляху.

Сьогодні - день великих надій і очікувань. Напередодні українці отримали безвіз з країнами Євросоюзу, зруйнувавши завісу, яка відділяла Україну від Європи. Упевнений, що без вашої рішучої та безкомпромісної боротьби за європейський вибір цей день ніколи б не настав”, - йдеться у привітанні.

Він також зазначив, що загартувалося нове покоління – покоління вільних людей, а це значить, що Україна ніколи не зійде зі шляху демократії.

“Щиро бажаю усім добра, невичерпної творчості та життєвої наснаги. Зі святом вас!”, - привітав Порошенко.

Нагадаємо, що День молоді в Україні щорічно святкують в останню неділю червня. З цієї нагоди в українських містах заплановані урочистості та насичена програма святкування.

Источник: nv.ua