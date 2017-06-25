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Российские пропагандисты открывают новый офис в Крыму

25.06.2017 11:51
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Российские пропагандисты открывают новый офис в Крыму

В Крыму появится региональное управление Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК).

О появлении на полуострове филиала российской телерадиокомпании сообщил накануне «временно исполняющий обязанности губернатора» Севастополя Дмитрий Овсянников, передает ZN.ua.

По его словам, руководить региональным управлением будет корреспондент пропагандистского телеканала «Россия 1» Александр Минаков.

«Открывается компания ГТРК «Севастополь», ее возглавляет Александр Минаков, это человек с опытом, опытом военного корреспондента, ведущего телепередач на канале «Россия 1». Канал ГТРК «Севастополь» будет вещать на частоте канала «Россия 1″ и соответствующей радиочастоте», – сообщил Овсянников.

Ранее сообщалось о том, что военнослужащие погранслужбы ФСБ РФ в Крыму получили распоряжение оказывать содействие российским пропагандистам – участникам спецоперации, направленной на создание иллюзии «наплыва украинских туристов» на аннексированный полуостров.

Напомним, как сообщал Guildhall, украинские журналисты опубликовали расследование о роскошном автопарке крымского оккупационного «правительства».



Теги: Россия, Донбасс, Крым, канал
 
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