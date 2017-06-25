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Теплые кредиты профинансированы на 1,5 млрд грн
Госэнергоэффективности выплатило очередное возмещение участникам правительственной программы «теплых» кредитов: 62 млн грн компенсации получили частные домохозяйства и ОСМД/ЖСК из разных регионов Украины, — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Как уточняют в агентстве, в частности, около 54 млн грн финансовой помощи выплачено семьям на утепление индивидуального жилья; почти 3 млн грн — на установку твердотопливных котлов; 52 ОСМД получили более 5 млн грн компенсации. Возмещение осуществлены 23 июня в соответствии с реестрами заемщиков «теплых» кредитов за апрель-май этого года.
«Как видим, программа «теплых» кредитов действительно работает. Правительство выполняет свою роль и осуществляет возмещение. Призываю всех желающих участвовать в термомодернизации жилья и получать при этом немалую компенсацию расходов. Вы сможете не только сэкономить при внедрении энергоэффективных мероприятий, но и уменьшить коммунальные платежи и повысить комфорт в своих домах», — прокомментировал динамику темпов кредитования председатель Госэнергоэффективности Сергей Савчук.
В ведомстве добавляют, что всего с начала действия программы «теплых» кредитов ее участники получили из госбюджета 1,5 млрд грн безвозвратной финансовой помощи на энергоэффективные мероприятия.
Источник: hubs.ua
Теги: Донбасс, кредиты, финансирование, ОСМД
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