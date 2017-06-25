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Украинцам рассказали, как можно увеличить зарплату
Для того, чтобы поднять свои месячные доходы украинцы могут воспользоваться рядом простых методов.
Так, HR-эксперт Александр Белоус уверен, что практически каждый может зарабатывать дополнительные средства на собственной профессии.
«Учителя могут зарабатывать частными уроками, медики – подрабатывать в частных клиниках, специалисты рабочих специальностей, например, сантехники, подрабатываться, делая услуги на дому. Парикмахера, мастера маникюра – также. Журналисты, например, могут писать тексты за деньги для не конкурирующих изданий», – рассказывает эксперт.
Также Белоус рекомендует украинцам попробовать начать зарабатывать на своем хобби. Например, рисовании, бижутерии или разработке сайтов.
Любой желающий в нагрузку к своей основной профессии может обучиться новой «экспертности», рассказывает учредитель тренинг-центра «Cashflow Ukraine». Алексей Половинкин. Это может быть бухгалтерская услуга, помощь психолога. Оптимальный вариант, считает он, разработать свой собственный тренинг и продавать его в интернете.
«Продавать свою «экспертность» можно через интернет. Здесь есть сложность в том, что многие не знают, чем заниматься, боятся себя показать. Говорят, что я не эксперт. Тут нужно работать над самооценкой. Это может быть вживую, или же сделать свой курс и продавать онлайн, тогда это работает 24 часа в сутки», – рассказывает Алексей.
Источник: facenews.ua
Теги: Украина, Донбасс, хобби, заработок
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