В Крыму военкоматы призвали более 1,7 тыс человек - Минобороны РФ

25.06.2017 22:32

В аннексированном Крыму более 1,7 тысяч крымчан прибыли в части Вооруженных Сил РФ для прохождения военной службы. Об этом заявили в пресс-службе Южного военного округа Министерства обороны России.

Таким образом, военкоматы более чем на 80% выполнили план весеннего призыва в российскую армию.

24 июня президент России Владимир Путин приехал в оккупированный Крым, чтобы открыть смену в Артеке.

Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014-м году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых выборов с участием Крыма в 2016-м году парламент Украины признал Госдуму РФ нелегитимной.

Источник: news.liga.net