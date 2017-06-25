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В Одессе «заминировали» автовокзал
25.06.2017 21:50
В Одессе полиция проверяла на наличие взрывчатки здание центрального автовокзала и прилегающую территорию.
Как сообщили в управлении полиции Одесской области, информация о заминировании автовокзала на ул.Колонтаевской, 58 поступила в 10:42 25 июня, информирует news.eizvestia.com.
На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа, кинологи, работники ГосЧС. Здание автовокзала и прилегающая территория проверили на наличие взрывчатки.
«Информация о минировании не подтвердилась», — сообщили в полиции.
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Теги: Донбасс, Одесса, автовокзал, минирование
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